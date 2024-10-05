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安聯投信：第4季台股氛圍中性偏多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，步入第4季，大環境仍存有地緣政治、美國大選等不確定因素，台股表現雖然偶爾會受國際雜音影響而大幅震盪，但整體呈現盤堅向上格局，目前聯準會低利政策明朗、加上大陸刺激經濟政策等利多加持，市場投資氛圍中性偏多，投資人可擇優布局。

布局方向上，安聯投信台股團隊表示，仍聚焦長期成長趨勢如AI、雲端伺服器、高速傳輸、車用電子、伺服器 、半導體供應鏈與設備等，具低基期如網通等也可留意；另在非電部分，包括車用零組件、外銷與金融等可留意。

安聯投信台股團隊表示，大盤與電子指數止跌回升，金融指數則是大致呈現漲多整理格局；另方面，受惠於美科技股賣股風波結束，GB將陸續出貨，RTX 50系列預計美國CES發表，有利相關供應鏈；網通股也有相關低基期題材支撐。

安聯投信台股團隊表示，台股仍然是受惠AI的結構性成長；中國大陸推出重大刺激計劃以重振放緩的經濟，相關中概股呈現反彈。美國聯準會在9月FOMC利率會議決議降息2碼，仍要持續觀察後續經濟狀況。

就評價面，台股目前本益比約22.9倍、本淨比約2.5倍，前者約在10年平均之上1.5個標準差，後者約在10年平均之上兩個標準差，評價面雖仍屬合理，但要藉由評價擴張推升整體股價的空間相對有限。未來企業獲利成長會是推升股價的動能，且選股將更為重要。

台股 網通股 美國聯準會

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