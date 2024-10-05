大立光營收／65.24億元、月減7% 預估10月拉貨動能差不多

大立光電（3008）5日公布9月合併營收為65.24億元，月減7%，仍為同期次高，較去年同期成長17%；大立光表示，10月拉貨動能和9月差不多。

大立光第3季合併營收189.49億元，為單季新高，較今年第2季成長73%，較去年同期成長39%；累計今年前九月合併營收412.48億元，較去年同期成長33%。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營，受惠i16及華為等新機齊發，大立光9月營收一舉衝破70億元大關，改寫新高，惟因客戶提前拉貨，10月營收小幅拉回。外資摩根士丹利證券日前發布最新報告指出，蘋果iPhone 16系列新機在9月20日開賣後，果粉等待新機出貨時間是五年來最短，透露需求不如前幾代產品，供應鏈面臨遭砍單機率高達五成，透露蘋概股本季業績不妙。

此外，巴克萊分析師日前調查供應鏈後發現，蘋果可能減少本季iPhone 16的產量，且關鍵晶片零件供應商被大幅砍單300萬支。若這項調查無誤，代表這是近年蘋果最早時間點的砍單，過往通常會在10月的月初或月中首度調整訂單。大立光預計本月中旬召開線上法說會，由董事長林恩平親自主持，預料新機後續出貨情形、手機鏡頭規格升級等議題將是會中焦點。