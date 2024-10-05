航運重挫、台幣走弱 台股面臨震盪

台股昨日受美東碼頭工人罷工落幕影響，運輸股走勢疲軟，貨櫃三雄跌勢加重，資金轉進陸股ＥＴＦ、中概相關的ＫＹ股，台股終場以下跌八十七點六八點、二二三○二點七一點作收，成交量四千○二十二點五二億元。

美東碼頭工人罷工行動十月一日展開，航運股股價從九月中醞釀上漲，因為罷工題材總是帶來運價調高的想像，中東戰情也牽動運價，罷工與戰爭都是利空，但因運價可抬高，反而會變利多題材。然而，美東碼頭工人罷工結束，運價上漲題材也跟著結束，貨櫃三雄股價昨日全面重挫逾百分之九。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，航運傳統旺季是第三季，第四季是歐美消費旺季，海運速度慢，因此第三季是航運產業最好的時間點，但航運今年旺季沒有強勢表現，代表供需相對弱，第三季末股價因美東碼頭工人罷工及中東政局兩因素而有上漲，隨著罷工結束及進入貨運淡季，預期股價進入回檔態勢。

第一金投顧表示，台股受到諸多國際總體事件影響，包含美國總統大選、日本貨幣政策、大陸官方政策救市、中東戰事變化，都將牽動市場資金的風險偏好，十月中旬開始的企業財報周、台積電法說會，皆有助於電子股回檔後，資金及市場焦點持續放在ＡＩ（人工智慧）電子股上下游供應鏈，有望帶動相關概念股在震盪過後迎來行情。

本周放了二天颱風假，匯市交易也休市二天，但三個交易日新台幣對美元匯率都走貶，三天總計大貶二點七五角，周五新台幣匯價以三十一點九六三兌一美元作收，即期外匯市場交易量二十六點一五五億，三天需求併在一天交易，交易量大增。

新台幣走弱反映國際美元走勢，央行外匯局長蔡烱民表示，美國服務業指數還不錯，美國聯準會（Fed）主席鮑爾前幾天談話表明立場，Fed不會加速降息，維持年底前再降空間為二碼的速度，市場也調整預期Fed降息的看法，帶動美元指數近日反彈。

此外，大陸降準又降息，吸睛又吸金，但央行認為，目前並未感受有資金排擠效應，外資在大陸最新政策出台後，還是有買有賣，並未明顯站在賣方。