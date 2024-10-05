近三年最快速度 台股成交量周轉率逾100%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股今年挾企業獲利重返成長軌道及人工智慧（AI）狂潮延續，呈現量價齊揚，截至昨（4）日止，不僅累計漲幅24.3%，居全球前段班，交投熱絡帶動股票成交量周轉率達100.5%，近三年中最早衝破100%水準。

根據臺灣證券交易所統計，今年初開盤以來至今共182個交易日，集中市場總成交金額為77.3兆元，市場日平均成交金額為4,252.59億元，股票成交量周轉率為100.02%，股票日平均成交量周轉率為0.55%。

回顧過去兩年，2022年受疫情紅利告一段落，終端庫存大增影響，台股於元月見到18,619高點後，一路修正到10月的12,629點才終止波段空頭走勢，買盤紛退場觀望，當年股票成交量周轉率到12月22日才突破100%。

雖然2023年企業獲利衰退逾二成，但因股市已提前反應利空，加上ChatGPT橫空出世，台股成交量周轉率提前於11月25日超過100%。

台股成交量 股票

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