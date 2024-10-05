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公股護持 大盤拚守季線…高檔累積套牢量近15兆元

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股因颱風休市二日，昨（4）日開盤在美股近期表現不佳，外資賣超，且上檔套牢停損賣壓出籠下，指數開高走低，終場跌87點收22,302點，成交量增至4,157億元。總計本周台股跌520點，跌幅2.2%，成交額由於周三、四休市，僅1.1兆元。

昨日盤面個股及類股均跌多漲少，19大類股中，以航運類股跌6.7%最弱勢，玻陶類股漲1.3%最強勢，其他如鋼鐵、橡膠、水泥等傳產股也都收紅；族群中，中概股與陸港股KY族群強勢表態；千金股跌多漲少，其中力旺（3529）漲9.4%最突出，川湖跌4.1%最疲軟，檔數因鈊象跌出千金股外，減少至14檔。

台股4日觀盤重點
台股4日觀盤重點

三大法人部分，共賣超台股230.5億元。其中外資結束連七買後，本周三個交易日全數賣超，昨天賣超223.1億元；投信持續買超，昨天買超34.4億元；自營商賣超41.8億元。八大公股行庫則逢低買超48億元。

中信投顧在最新釋出的報告中指出，台股守穩季線（約22,251點）整理難度不大，指數仍有挑戰本波反彈高點23,079點的機會，但觀察指數反彈位階僅落於9月30日長黑中線之下，盤勢未脫離探底危險區，頸線22,500點所成M頭結構，累積套牢量達14兆到15兆元，台股採N型多頭修正型態，重回彈升軌道可能性不高。

展望下周台股，短線行情雖有彈升機會，但可能先漲後跌，呈區間震盪走勢。主因有三大不利因素使台股承壓，包括：台股近期續呈「價漲量縮、價跌量增」不利格局；日KD指標高檔交叉向下後持續往下修正，且開口有擴大跡象；以及M頭結構累積套牢量高達14兆到15兆元，影響台股走勢。

台股 套牢

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