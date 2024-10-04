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台股今年量價齊揚 股票成交量周轉率達100.5%
台股今年挾企業獲利重返成長軌道及人工智慧（AI）狂潮延續，呈現量價齊揚走勢。截至4日止，不僅累計漲幅24.3%，居全球前段班，交投熱絡亦帶動股票成交量周轉率達100.5%，在近三年中最早衝破100%水準。
臺灣證券交易所統計，今年初開盤以來至今共182個交易日，集中市場總成交金額為77.3兆元，市場日平均成交金額為4,252.59億元，股票成交量周轉率為100.02%，股票日平均成交量周轉率為0.55%。
證交所資料顯示，10月4日發行量加權股價指數收盤為22,302.71點，較9月27日的22,822.79點下跌520.08點，跌幅約為2.28%，台灣50指數收盤為18,280.73點，較上周五的18,696.10點下跌415.37點，跌幅約為2.22%，寶島股價指數收盤為25,365.53點，較上周五的25,927.28點下跌561.75點，跌幅約為2.17%。
產業別指數方面，本周漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲5.80%為最大，跌幅以航運類指數下跌9.07%為最大，未含金融類指數下跌480.76點，跌幅約為2.41%，未含電子類指數下跌389.09點，跌幅約為1.89%，未含金融電子類指數下跌364.02點，跌幅約為2.26%。
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