就市論勢／先進製程供應鏈 聚焦

盤勢分析

台股昨（4）日早盤一度漲逾百點，但受到美國碼頭罷工喊卡等消息面影響，指數盤中由紅翻黑，權值股擔任撐盤要角，終場大盤下跌87點收22,302點，雖失守10日線，但仍力守季線大關。

消息面多空雜陳，台股周線翻黑。不過，之前震盪較大的大盤走勢已逐步回穩，電子指數亦止跌回升，金融指數則呈漲多整理格局。

另一方面，美科技股賣股風波結束，GB系列伺服器將陸續出貨，RTX 50系列預計美國CES發表，有利相關供應鏈；網通股也有相關低基期題材支撐。

投資建議

步入第4季，短線AI主題雖缺乏亮點，但仍有基本面支撐，仍可關注10月營收、財報等營運數據表現，與重要法說釋放的訊息。題材上如晶片廠，AI相關、先進製程等能見度比較高的族群或主題可多關注。盤面將維持類股輪動。

另一方面，中國大陸政府近期祭出強力政策激勵陸股和港股，亦為市場挹注一定程度信心，台股仍受惠AI結構性成長。