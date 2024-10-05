ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 亮眼
市場觀望美國非農數據報告，加上中東地緣政治風險，台股本周在外資偏空操作下，回測季線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，具反向避險特色的富邦蘋果反一N（02001R）單周漲2.81%，表現最佳。
美國本周公布一系列就業數據，攸關未來美聯準會（Fed）降息路徑，且以色列、伊朗衝突升溫，市場氛圍轉趨保守，台股本周漲多拉回，統計集中市場單周跌520點或2.27%，櫃買市場周線跌2.62點或0.96%，兩市同步終止連三紅。
追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周有四檔逆勢繳出正報酬的亮麗成績單，其中富邦蘋果反一N以單周漲幅2.81%拔得頭籌，兆豐半導體氣候N、元大上櫃ESG成長N、元大上櫃ESG龍頭N分居第二至四名，漲幅依序為1.49%、0.65%、0.18%。
本周共有六檔績效打敗兩市大盤，前段班主要分布於半導體、金融高股息等特色，元大櫃買半導體N、策元大加權策略N、元大IC設計N、元大金融高股息N、元大金融配息N、統一價值成長30N等，本周跌幅壓縮在0.48%至1.84%不等。
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