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興櫃一周回顧／歐特明狂飆39% 居冠

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股本周因颱風休市二日，不過駕駛輔助系統（ADAS）概念股歐特明（2256）狂飆39.4%，登上興櫃漲幅王。

統計本周以來興櫃個股，漲幅前十強依序為：歐特明、研晶、公勝保經、寶晶能源*、水星生醫*、眾智、旭東、新代、新穎生醫、創控等，漲幅達6.3%至39.4%不等，主要分布於科技、生技醫療、其他等次產業。

值得注意的是，美國電動車巨頭特斯拉2日公布，今年第3季交車量達46萬2,890輛，較去年同期成長6.4%。這是特斯拉今年首次出現交車量增長的季度，主因是大陸對電動車補貼增加。

興櫃股近一周漲幅前十強
興櫃股近一周漲幅前十強

此外，特斯拉今年前兩季交車量均下滑，但第3季表現成功扭轉頹勢。法人指出，特斯拉明年上半年可能開始生產較平價車款，為市場帶來新機會。

由於特斯拉曾宣布計劃於2025年第1季在歐洲和中國大陸推出全自動輔助駕駛服務，進而推升歐特明股價自今年8月底開始起漲，表現相對優異。

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