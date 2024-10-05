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一周熱門零股／高股息ETF 交投重心

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
近一周零股交易
近一周零股交易

台股颱風休市期間，中東緊張情勢升溫，國際股市漲跌互見，集中市場震盪加劇，零股投資人持續青睞高股息ETF等產品，擠下權王台積電（2330），成為近期市場熱門聚焦點。

中東局勢緊張程度升溫，由於伊朗向以色列發射飛彈，以色列宣布將加大力道回擊，各界高度關注以色列是否攻擊伊朗石油設施；由於伊朗日產量超過300萬桶，倘若出現供應中斷，將對國際油市產生重大影響，市場擔憂是否再度帶動通膨數據提升，進而影響聯準會降息步調，不過台股雖拉回，無礙零股投資人進場意願。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、國泰永續高股息、台積電、元大高股息、鴻海、富邦台50、元大台灣高息低波、元大台灣50、群創，十檔標的交易量從891萬股至190萬股，雖較上周減少，但考量本周有二個交易日休市，實質上零股投資人進場動作並未降溫。

其中高股息等ETF擠下台積電，成為最熱門商品，主要是中東地緣政治風險再度升溫，VIX指數彈升，美債殖利率連連走高，市場不安情緒引領資金轉向穩健的高股息等ETF商品。

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