台股季線附近震盪 本周僅3個交易日、周跌幅2.28%

颱風過後台股4日終場下跌87.68點，跌幅0.39%，以22,302.71點收盤，成交量4,083.7億元；本周台股僅3個交易日，全周下跌520.08點，跌幅2.28%，周線連四紅止步，平均日均量3,667.04億元。

三大法人動向再度出現外資與自營商雙雙賣超台股局面，外資本周減持台股719.67億元，自營商賣超192.27億元，僅有投信法人連續買超第18周，惟金額縮小至40.05億元，本周三大法人合計賣超871.89億元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，本周台股僅有3個交易日，指數持續在季線附近震盪，不過盤點全球政經情勢，美國總體基本面能見度提升，美國最新公布ISM指數來到54.9，創下一年半以來新高，反映出美國經濟持續保持擴張態勢，中國大陸強政策有望提振內需，進而帶動亞股資金效應，加上東西方貨幣政策持續明朗，惟伊朗對以色列發射飛彈，此次以伊衝突不僅對國際油價帶來影響，也須需留意地緣衝突影響是否擴大。

黃新迪指出，若台股近期出現震盪整理，反而提供良好買點，根據統計，在年底旺季帶動下，歷年電子指數在第4季漲勢皆相對突出，自2019年以來平均漲幅達12.9%，遠優於第1季的3.6%，及2、3季的2.1%、1.2%，看好全球科技前景持續朝正向發展的趨勢下，不僅將持續推升企業獲利，也將放大未來股價上漲潛力。

黃新迪進一步表示，從國內外大廠的財報營收可看出市場對於半導體產業的需求暢旺，包括美光公布8月底止的年度第4季營收大增93%至77.5億美元，不僅財報優於預期，對財測展望的預估也優於市場期待，晶圓龍頭大廠年營收則有望拿下全球7成市占率，讓券商持續上調全球半導體產業的獲利，預期2026年獲利模規將突破8,000億美元大關，較2023年大幅成長27%。

針對選股上，黃新迪建議，第4季台股題材仍以AI概念股為主，在生成式AI帶動下，大型雲端及系統業者加大AI server相關支出，有利半導體測試、設備、散熱、電子零組件等族群受惠，另外，AI需求帶動的晶圓代工、測試介面、散熱與先進封裝等可作為主要布局重點，可伺機回補IP、IC設計等相關族群類股。