外資賣超223億元 賣超最高竟是這檔航空股

台股4日以22,302.71點收盤，下跌87.68點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超223.18億元，賣超個股第一名為長榮航（2618），單日賣超45,832張，其次為賣超元大台灣價值高息（00940），另外，華航（2610）及貨櫃股的陽明海運（2609）、長榮也難逃外資大賣超；外資買超最多的則是中信中國高股息（00882）。

台股早盤以22,459.1點開高，一度拉升至22,493.05點，但但盤中翻黑，低點曾達22,193.5點，終場則是收在22,302.71點，下跌87.68點，跌幅0.39%，成交量4,022.52億元，三大法人賣超230.16億元，包括外資賣超223.18億元，投信買超34.88億元，自營商賣超（合計）41.85億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.85億元，自營商（避險）賣超24億元。

台積電（2330）早盤以986元開高，上漲14元，但在午盤過後，股價卻一度翻黑下滑至967元，下跌5元，之後在平盤附近遊走，最後一盤爆出6,379張買單，一口氣往上拉升4元股價，終場收在977元，上漲5元，市值25兆3,394億元。

另外，鴻海（2317）也是上漲的表現，早盤以188元開高後走高，一度衝達196.5元，上漲9.5元，漲幅5.08%，一口氣收復5日線及季線，站上各均線，終場收194元，上漲7元，漲幅3.74%；聯發科（2454）開低走高，以1,230元收盤，上漲20元，漲幅1.65%。

美東碼頭工人罷工結束，貨櫃三雄股價重挫，長榮及陽明收盤跌幅都超過9%，萬海則以跌停89.3元收盤，另外，資金湧入陸港股ETF，多檔ETF正2的漲幅超過20%，KY股也表態大漲，亞德客-KY一度重回千金，終場收在999元，漲幅9.18%。

統計外資賣超前十大個股依序是長榮航、元大台灣價值高息、華航、陽明、聯電、群益台灣精選高息、長榮、台新金、中信金、大華優利高填息30等；航空股、貨櫃股都是外資大賣標的。

長榮航居外資賣超個股冠軍，華航也遭外資賣超40,677張，陽明遭外資賣超35,475張，長榮也遭賣超27,928張，另外，萬海則遭外資賣超12,859張。

統計外資買超前十大個股依序是中信中國高股息、元大滬深300正2、期街口布蘭特正2、中鋼（2002）、元大台灣50反1、新光金、群創、鴻海、中信電池及儲能、富邦恒生國企正2等；買超前十大中ETF占了6檔，外資買超中信中國高股息90,938張最高，其次是元大滬深300正2，單日買超71,153張。