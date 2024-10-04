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台股盤中翻黑下跌87點 三大法人賣超230億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股4日開盤後一度上漲，但盤中翻黑走低，收在22,302.71點，下跌87.68點，跌幅0.39%，成交量4,022.52億元，三大法人賣超230.16億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超223.18億元，投信買超34.88億元，自營商賣超（合計）41.85億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.85億元，自營商（避險）賣超24億元。

台積電（2330）收977元，小漲0.51%，鴻海表現較為強勢，收194元，漲幅逾3%。美東碼頭工人罷工結束，貨櫃三雄股價重挫逾9％，萬海收跌停89.3元，散裝航運、航空股也都大跌，僅台船上漲近2%，收18.25元。資金湧入陸港股ETF，多檔正二股漲幅高達20%以上，也帶動KY股一同大漲，亞德客-KY一度重回千金，收999元，漲幅逾9%。

三大法人 台積電 台股 外資 自營商

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