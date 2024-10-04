台積電最後一盤爆6379張買單 以977元收盤、上漲5元

台股4日收22,302.71點，下跌87.68點，最後一盤拉升47.16點，權王台積電（2330）最後一盤爆出6,379張買單，一口氣拉升4元，終場收在977元，上漲5元，漲幅0.51%，影響大盤指數約41點，縮小大盤指數跌點。

艾克爾（Amkor Technology, Inc.）與台積電4日宣布，雙方已簽署合作備忘錄，以期在亞利桑那州提供先進封裝測試服務，進一步擴大當地的半導體生態圈；根據此項協議，台積電將採用 Amkor 計劃在亞利桑那州皮奧里亞市興建之新廠所提供的一站式（Turnkey）先進封裝與測試服務支援其客戶，特別是透過台積電在鳳凰城之先進晶圓製造廠生產晶片的客戶。

Amkor 與台積電一直長期保持密切合作，提供半導體先進封裝與測試的領先技術及大量產能，以支援高效能運算及通信等關鍵市場；台積電位於亞利桑那州的前段晶圓製造廠與 Amkor 近在咫尺的後段封測廠之間的緊密合作將縮短整體產品的生產周期。

Amkor 與台積電將齊力決定合作的封裝技術，例如台積電的整合型扇出（InFO）及CoWoS，以滿足共同客戶的產能需求。

台積電早盤以986元開高，上漲14元，但在午盤過後，股價卻一度翻黑下滑至967元，下跌5元，之後在平盤附近遊走，最後一盤一口氣往上拉升4元，終場收在977元，上漲5元，市值25兆3,394億元。