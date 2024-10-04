快訊

Gogoro產地爭議無違規結案 「文件誤填」背後有3個疑點

12強賽／中華隊門票今中午全面發售 日本戰最快完售

東港安泰醫院火警9死變8死！ 檢：1人心臟衰竭與火災無關

台積電最後一盤爆6379張買單 以977元收盤、上漲5元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股4日收22,302.71點，下跌87.68點，最後一盤拉升47.16點，權王台積電（2330）最後一盤爆出6,379張買單，一口氣拉升4元，終場收在977元，上漲5元，漲幅0.51%，影響大盤指數約41點，縮小大盤指數跌點。

艾克爾（Amkor Technology, Inc.）與台積電4日宣布，雙方已簽署合作備忘錄，以期在亞利桑那州提供先進封裝測試服務，進一步擴大當地的半導體生態圈；根據此項協議，台積電將採用 Amkor 計劃在亞利桑那州皮奧里亞市興建之新廠所提供的一站式（Turnkey）先進封裝與測試服務支援其客戶，特別是透過台積電在鳳凰城之先進晶圓製造廠生產晶片的客戶。

Amkor 與台積電一直長期保持密切合作，提供半導體先進封裝與測試的領先技術及大量產能，以支援高效能運算及通信等關鍵市場；台積電位於亞利桑那州的前段晶圓製造廠與 Amkor 近在咫尺的後段封測廠之間的緊密合作將縮短整體產品的生產周期。

Amkor 與台積電將齊力決定合作的封裝技術，例如台積電的整合型扇出（InFO）及CoWoS，以滿足共同客戶的產能需求。

台積電早盤以986元開高，上漲14元，但在午盤過後，股價卻一度翻黑下滑至967元，下跌5元，之後在平盤附近遊走，最後一盤一口氣往上拉升4元，終場收在977元，上漲5元，市值25兆3,394億元。

台積電

延伸閱讀

瓜分英特爾的贏家們

先進製程熱門題材 上車了嗎？

唯有ETF穩賺？他反對曝正解 網力挺：買台積電（2330）更賺

最新永續口碑榜揭曉！台積電穩坐上市冠軍 「它」獲日本認證勇奪上櫃第一

相關新聞

降息開始債券反跌…未來還可以持續看多？ 小童「答案是YES」：但不會繼續加碼

最期待的降息循環已經正式開始，但明明已經降息了為什麼債券卻沒什麼漲，甚至有些還開始下跌；到底是為什麼還可不可以布局？

風雨過後 台股開盤上漲68點 台積電開高14元

台股4日開盤指數為22,459.1點，上漲68.71點。台積電（2330）開盤價為986元，上漲14元。

高盛喊買七家台廠

高盛證券預估台灣十大ODM與品牌廠9月至11月的未來三個月營收，發現三大趨勢，即AI伺服器加速成長、新的iPhone產品...

台股五大科技亮點撐場 供應鏈股價提前熱身

10月五大科技盛事陸續登場，包括鴻海科技日、特斯拉發表無人計程車、微軟XBOX SeriesX／S問世、OpenAI推出...

就市論勢／AI、散熱、綠能 可長抱

近期台股從低點反彈幅度大，隨著季報公告期到來，市場將聚焦企業第3季財報、第4季展望及未來產業趨勢，並重新調整持股，台股短線可能呈現震盪。

高盛：AI 等三趨勢加持 看好鴻海、廣達、緯穎等七檔

高盛證券預估台灣十大ODM與品牌廠未來三個月（9-11月）營收，發現三大趨勢，即人工智慧（AI）伺服器加速成長、新的iP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。