貨櫃三雄重挫 資金轉進陸股 ETF 及中概股 台股跌87點收22,302點

台股4日收盤下跌87.68點，終場以22,302.71點作收，成交量4,022.52億元；台積電（2330）收盤價977元，上漲5元、漲幅0.51%。

台股今日受美東碼頭工人罷工落幕影響，運輸股走勢疲軟，貨櫃三雄跌勢加重；資金轉進陸股ETF都爆大量，中概相關的KY股走勢也出現轉強。

今日成交金額大且走高為：鴻海（2317）、聯亞（3081）、聯發科（2454）、力旺（3529）、奇鋐（3017）、矽力*-KY（6415）、映泰（2399）、富世達（6805）、上詮（3363）、雙鴻（3324）及精材（3374）；成交金額大且疲軟者有：長榮（2603）、廣達（2382）、陽明海運（2609）、台達電（2308）、鈊象（3293）、台光電（2383）、萬海（2615）、世芯-KY（3661）、長榮航（2618）、貿聯-KY（3665）、新復興（4909）及聯電（2303）。

第一金投顧表示，台股將受到諸多國際總體事件影響，包含美國總大選舉、日本貨幣政策、大陸官方政策救市、中東戰事變化，都將牽動市場資金的風險偏好，基本面近期則會受到10月中旬開始的企業財報週、台積電法說會，以及NVIDIA AI新品上市助攻 2025年AI發展，皆有助於電子股回檔後，資金及市場焦點持續放在AI電子股上下游供應鏈，有望帶動相關概念股，例如，AI伺服器、COWOS設備、CPO光通族群在震盪過後可望迎來行情。

隨中國大陸刺激經濟政策相關的傳產類股，例如塑化、鋼鐵、不鏽鋼、玻璃、造紙等族群股價漲多回檔後，可留意原物料產業有望在明年迎來轉機。短線議題之外，中⻑期而言，AI後市仍正向看待，績優股可持股續抱，或逢低留意介入機會，短期及中⻑線都將聚焦2024年成⻑產業，AI產業將大成⻑，台股後市仍可期待；AI股漲多難免震盪拉回，拉回可留意低基期成⻑股，目前看好族群仍是圍繞在AI及景氣復甦相關，包括IC設計、PC/NB/Server組裝、光通訊。

IC設計主要看ASIC族群，CSP業者自研AI晶片，ASIC廠商將受惠，還有手機晶片IC、PC週邊IC也有間接受惠AI終端裝置換機潮及規格提升；光通訊由於AI伺服器要求傳輸速率高，規格提升也將帶動產業成⻑。

傳產股短線則可留意近期交易較熱絡的鋼鐵、玻璃、航運、食品、紡織等相關族群，中⻑線仍舊為原物料、車用、綠能重電成⻑股。選股依舊回歸基本面，有獲利成⻑的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期AI權值股，小型股可留意短線資金匯聚、具成⻑潛力、獲利虧轉盈等轉機股。短線可留意盤面較強的各族群或接下來營收亮眼等類股；⻑線聚焦持續成⻑產業趨勢，以及季報等基本面選股，拉回再作⻑線布局，並嚴控持股水位與風險。