陸港股ETF飆漲 這些KY股也一起飆

大陸官方祭出多項刺激措施，使得陸港股在大陸十一長假前狂漲，4日台股在連休兩天颱風假後，資金再度追捧陸港股ETF，多檔正二股盤中漲幅高達20%以上，也帶動KY股一同大漲，豐祥-KY（5288）、日成-KY（4807）、大地-KY（8437）、百和興業-KY（8404）、大洋-KY（5907）都攻上漲停，淘帝-KY（2929）、馬光-KY（4139）漲幅逾8%。

大陸官方上周二突然宣布多項強力刺激經濟的措施，推動陸股強勁反彈，創下近16年來最大單周漲幅。

部分業界人士認為，人民銀行新設的兩項工具能為A股市場帶來強烈提振作用。一是證券、基金、保險公司互換便利。符合條件的證券、基金、保險公司可以「以券換券」，即用債券、股票ETF、滬深300成分股等資產作為抵押，從央行換入國債、央行票據等高流動性資產，機構所獲取的資金只能用於投資股票市場。

中信中國50（00752）經理人陳雯卿指出，此政策是以支持股市為出發點，很多金融機構手上雖有資產，但是在陸股較低迷的情況下，流動性也比較差，透過與央行交換後，可以獲得比較高質量、高流動性的資產，有助於提升相關機構的資金獲取能力。

二是股票回購、增持再貸款。即大陸央行將向商業銀行發放再貸款（指大陸央行對金融機構的貸款），提供的資金支持比例是100%，再貸款利率1.75%，商業銀行對客戶發放的貸款利率在2.25%左右，也就是可以加0.5個百分點，這筆資金可用於回購和增持上市公司股票。

儘管中國大陸進入十一長假，股市休市，也阻止不了股民對陸股開盤後將持續上漲的預期心理，陸港股ETF今日續飆，多檔正二股漲幅都超過20%以上，KY股也一同飆漲，豐祥-KY、日成-KY、大地-KY、百和興業-KY、大洋-KY都攻上漲停，淘帝-KY、馬光-KY漲幅逾8%，亞德客-KY（1590）漲幅逾6%，中租-KY（5871）漲幅逾2%。