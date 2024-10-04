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航運拉回 台股盤中急殺翻黑回測22300點

中央社／ 台北4日電

台股今天早盤在權值股帶動下突破22400點，但美東碼頭罷工達成協議，貨櫃航運股明顯拉回，上午10時後指數急殺翻黑，最低下探22300.64點，塑化撐盤，指數跌幅收斂回到平盤附近。

至10時43分左右，台股加權指數達到22387.09點，下跌3.3點，跌幅0.01%，成交值新台幣2223.43億元；電子類股指數上漲0.31%，金融類股下跌0.5%。

晶圓代工廠台積電盤中最高漲至986元，漲幅1.44%；鴻海下週將舉辦科技日展出輝達GB200量產版產品，今天盤中股價最高196.5元，漲逾5%；聯發科盤中最高1240元，漲幅2.47%。

人工智慧概念股多數走低，廣達、勤誠下跌約1%，台達電挫逾4%；技嘉上揚約2%。

美東碼頭工人將終止罷工行動，運價上漲想像題材落空，貨櫃三雄大幅拉回，萬海觸跌停89.3元，長榮、陽明重挫超過8%；散裝航運業者慧洋-KY跌逾7%，中航走低、跌幅約4%。

塑化類股獲資金青睞，台塑化今天盤中漲幅超過5%，台塑、南亞、台化漲幅約2%。

台塑化 晶圓代工廠

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