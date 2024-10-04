降息開始債券反跌…未來還可以持續看多？ 小童「答案是YES」：但不會繼續加碼

最期待的降息循環已經正式開始，但明明已經降息了為什麼債券卻沒什麼漲，甚至有些還開始下跌；到底是為什麼還可不可以布局？

重點複習

先快速的複習一下，過去分享債券的進出場點位...

第一個布局時機是在去年的10月底

當時我們發現債券在底部打出轉勢形態，而利率也同時在高檔走出空方確立，那這樣一來一往，同時預期今年會降息；因此在當時有跟大家分享可以開始留意。

而也在後續價格如期上漲，整個債券的熱度都上來之後...但卻在12月底今年1月初分享漲幅已經達到短期滿足，可以看投資需求適時的先減碼入袋為安；而後續也因為CPI出現反彈的跡象，導致有不少人認為說今年不會降息了還可能會升息。

結果？在那時候拿出很多數據、很多的操作邏輯來分享聯準會不可能不降息；因此如果有出現拉回反而應該要感到開心，更應該勇敢加碼！

尤其我們在做這種大趨勢的經濟循環的時候，千萬不要因為短期的數據反彈而感動恐慌，重點是這個數據，它有沒有長期肉眼可見的朝著你要的方向發展這才是最重要的！

那也在後續價格拉回到關鍵區域的時候，我有分別在2、3、4這幾個進場點，分享可以開始留意。

後續也遵循著之前分享的股債操作推背圖，在股市大跌1,800點的那附近去抄底股市，而同時也在8/6債券跌破關鍵Ｋ低點的那時候賣債轉股。

算是達成當時規劃的操作目標！所以那些之前提倡債券不能買、買債券會睡公園的人，有沒有可能只是他沒有搞清楚自己買債券的目的是什麼，以及進場的位置是否合適？才會這樣以失敗者的言論來勸說他人，因為至少以我們目前的操作來說，都算是做的蠻舒服而也都獲利頗豐！

為什麼會下跌？

回到重點，到底為什麼明明開始降息了，但債券價格卻沒什麼進展？其實最主要就是因為...

債券價格還是跟隨著美債利率的走勢去做反向波動

可以把它想像成現貨期貨的關係，因為這個美債利率它幾乎是天天波動所以它會走的比較前面，像只要現貨期貨差距過大，它就會產生均值的回調。

因此這就如同目前圖中所看到的一樣，美債利率已經在降息前下修太多了，勢必就會等待利率決議的跟進，才有可能再出現下修的大行情！

行情已經結束了？

當然一定會有人說：降息都是提前反應啦！債券行情早就走完了，現在已經是利多出盡...等等的。

確實預期心理這部份也是導致債券賣壓產生的原因之一；預期心理滿足確實是一種出場方式，但它往往會錯過後面更大的降息行情，因此在操作上我們可以選擇抱到降息循環結束，這樣才有機會獲得更多的利潤空間。

撇除跟著我們從早期進場的觀眾，即便你最差最差真的現在才去買，那其實以歷史回測而言，從降息開始一路到降息結束，若是以CPI 3－3.5%為基準目標的話，其實也會有10到20%的獲利空間是可以去期待的！

債券還可不可以看多？我的答案：當然是可以！

只不過這還是要回到最一開始的問題，那就是你是否明確知道自己買債券的目的是什麼？以及你是否知道如何在合理的位置去做布局，那這樣相輔相成之下，你才能抱的比較安心！

看一下美國聯準會目前的利率政策方向是什麼？以今年來看的話11月12月還有機會再各降一碼，而明年的話有機會全年降到3%。

3~3.5%是連美國聯準會都這樣預估了，就代表這個數值是真的有它的參考價值，而自身預估方式除了去推測利率跟CPI的關係之外，還包括了利率的價量走勢。

如果把剛剛那張利率決議跟美債利率的圖，加上3~3.5%這個區間的話，其實就可以清楚看到這個區間是經歷過多次震盪的區域，那就表示這邊是比較有可能產生反轉的位置，所以我才會預估這次的降息循環大約會拉回到3~3.5%會是比較合理的目標！

而同時如果真的拉回到3~3.5%的話，那其實以元大美債20年（00679B）為例，那就有可能上漲到35-36元左右；這段空間就是我們可以去期待的！

不過我還是要說，很多人問我會不會繼續加碼？我給的答案是不會！

因為即便我們剛剛推測最差最差就算目前進場，那可能還有10~20%的獲利空間，但我認為債券對我而言就是屬於防守性的資產，因此我並沒有打算消耗太多的成本在這上面...最終的目的還是要把它全部轉成股票。

而轉換的時機依然是根據前面給大家看的那張推背圖為核心去做操作，並且適時的加上債券的轉勢判斷去做部位調節，畢竟我很多的進場成本都是在28及29元的底部。

那這樣目前價格處在壓力區要動不動的位置，自然就不是我會那麼喜歡的加碼時機，但相反的如果它今天突破成功，那就真的有非常非常大的機率會往上進攻到35至36元的目標價，但這個前提就是要等待利率決議的跟進，所以這整個持有的時間自然也會拉的比較久！

總而言之，債券自己還是百分之百持續看多，但在進場之前一定要做好資金分配跟投資目標的規劃，這樣才不會患得患失；同時必須要有個預期，就是這個行情它並不會那麼快就走完，最少還會走到明年。

因此在操作上要先知道自己是想要領債息還是想要賺價差，那再去選擇適合自己的投資標的。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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