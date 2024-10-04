風雨過後 台股開盤上漲68點 台積電開高14元

台股4日開盤指數為22,459.1點，上漲68.71點。台積電（2330）開盤價為986元，上漲14元。

群益投顧表示， 儘管中東局勢緊張，但在FED開啟降息循環基調下，整體經濟表現平穩，有利美股震盪盤堅向上格局。大陸官方9月24日宣布多項刺激經濟發展政策，力求解決房地產議題與消費不振的燃眉之急，龐大資金挹注對於實質面與心理面皆有相當助益，台股有多家企業亦將因此受惠。

雖然台股表現偶爾會受國際突發議題影響而大幅震盪，整體而言仍呈現盤堅向上格局，建議擇優布局操作。

操作題材可留意：

1.鴻海科技日10月8日登場，關注AI應用─2024鴻海科技日即將於10月8、9日登場，為連續第五年舉辦，適逢鴻海50周年將擴大舉辦，展示內容以人工智慧AI為主軸，聚焦智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台與結合AI應用。由於鴻海於智慧無人工廠技術成熟，市場將關注鴻海在AI應用於工業製造、電動車、生活日常等領域是否有創新亮點。

2.台積電10/17法說會聚焦營運展望─護國神山台積電10月17日法說會，將公布2024年第3季財務報告及第4季業績展望，市場對台積電下半年的表現抱持期待。市場預期台積電旺季效應將逐季推動業績創新高，有機會達成第3季財測的營收目標224億至232億美元；公司營運與產業前景將是法說會的關注焦點，相關概念股可留意。

周四（3日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,011.59點，下跌184.93點、跌幅0.44%；S&P500指數下跌0.17%；那斯達克指數下跌0.04%；費半指數上漲.51%。台積電ADR漲2.09%。

最近幾天，隨著以色列和伊朗之間的緊張局勢加劇，市場大幅波動。全球基準油價布蘭特原油價格震盪走高，交易者正在評估地緣政治事件如何影響供應。布蘭特原油和西德州中質油均上漲逾5%，創下一年前以色列對哈馬斯發動戰爭初期以來的最大單日漲幅。標普500指數能源板塊上漲1.6%。

美國公債殖利率上揚，10年期美債收益率升至3.849%，周三為3.78%。美元走強，受到美國經濟強勁跡象的提振。英國央行則暗示，如果通膨繼續緩解，可能會更大幅降息，英鎊兌美元匯率重貶約1%。

美股在美國供應管理協會(ISM)調查公布後一度轉為上漲。調查顯示，9月美國服務業活動躍升至一年半以來的最高水準，進一步證明第3季經濟保持強勁。

三大法人周二（1日）集中市場合計賣超134.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超93億元，投信買超14.5億元，自營商（自行買賣）賣超8.1億元，自營商（避險）賣超48.1億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,053口至15,348口，外資淨空單增加2,277口至39,479口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,408口至21,314口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,000點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.78上升至0.79。VIX指數下降0.41至25.05。外資台指期買權淨金額-0.16億元 ; 賣權淨金額1.15億元。整體選擇權籌碼面偏多。