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美東罷工傳結束 但法人對海運股後市維持中立看法

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

市場傳出，國際碼頭工人協會稱，美國東岸碼頭工人和港口運營商已達成一項初步協議，將立即結束為期三天的罷工。法人機構表示，隨罷工因素消除，運價走勢將回歸基本面依歸，第4季進入傳統需求淡季，運價通常具較大走跌壓力，對海運股後市暫維持中立評價。

法人機構指出，國際碼頭工人協會與美國海運聯盟宣布達成初步協議，雙方皆透過聲明表示，主合約將展延至明年1月15日，會在這段時間重返談判桌，協商所有尚無定案的議題。

隨罷工因素消除，運價走勢將回歸基本面依歸，第4季進入傳統需求淡季，運價通常具較大走跌壓力，待第4季下旬進入農曆春節前拉貨旺季，運價或有漲價契機可期。

獲利方面，以運價於7月初見高點的情況而言，預期航商營收已於第3季下旬見高，隨第4季再度進入傳統需求淡季，運價走勢將再度承壓，獲利將較第3季減少，但航商繞道減少部分市場運力壓力，運價應有望維持在航商可獲利的水準。

同時，考量運價已觸頂、進入修正階段，目前尚未有落底跡象下，對海運股暫維持中立評價。

碼頭 罷工

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