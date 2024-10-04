法人：台股箱型震盪整理 留意中東局勢影響

美股主要指數多半收黑，道瓊工業指數跌184.93點，台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.09%。本土投顧法人指出，台股1日勉強站上10日線22365點，短線仍為箱型震盪整理，須留意中東地緣政治衝突局勢。

市場評估中東緊張局勢，同時等候美國重要就業數據出爐，美股道瓊工業指數3日下跌184.93點或0.44%，以42011.59點作收；標準普爾500指數下跌9.60點或0.17%，收5699.94點；科技股那斯達克指數小跌6.64點或0.04%，收17918.48點；費城半導體指數則上漲26.01點或0.51%，收5125.21點。

台股1日區間震盪，高低點僅135.53點，終場收在22390.39點，上漲165.85點，成交金額縮至新台幣2793.72億元。籌碼部分，外資賣超93.07億元，連續2個交易日賣超，三大法人合計賣超134.9億元。

產業訊息方面，太陽能廠茂迪總經理葉正賢3日受訪表示，今年台灣太陽能裝置量將約1.6GW至1.7GW，恐較去年減少逾3成，2025年展望依然保守，茂迪外銷比重高於內銷，明年將持續致力擴展海外市場。

太陽能電池模組廠元晶看好美國及日本太陽能後市，預期今年第4季太陽能電池外銷比重顯著提升，將達25%至30%水準。