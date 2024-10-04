台股五大科技亮點撐場 供應鏈股價提前熱身

10月五大科技盛事陸續登場，包括鴻海（2317）科技日、特斯拉發表無人計程車、微軟XBOX SeriesX／S問世、OpenAI推出Strawberry、蘋果提供Apple Intelligence。法人預期，五大亮點將帶動相關供應鏈股價提前熱身，台股10月反攻蓄勢待發。

台股因山陀兒颱風來襲，2、3日連續兩天休市，期間那斯達克、費城半導體、台積電ADR漲跌互見，法人認為，將牽動台股今天開盤表現，但拉長來看，台股9月在技術面打出第二隻腳，呈現先蹲後跳走勢，收復月線、半年線等多道關卡，雖美國總統大選前觀望氣氛仍濃，仍普遍看好10月大盤指數下檔空間有限，中期反彈可望延續。

10月五大關注科技亮點 圖／經濟日報提供

綜合統一投顧董事長黎方國、群益投顧總經理范振鴻、台新投顧副總經理黃文清等看法，台股10月將偏多震盪，除美國選舉外、美國就業數據、美台科技股超級財報等都是多空關注焦點，操作宜選股不選市，持股汰弱留強。

其中，鴻海科技日7、8日率先登場，將以AI為主軸，展出智慧製造、智慧電動車、智慧城市等三大平台AI應用，包括預計11月量產，12月開始出貨的GB200，市場關注輝達執行長黃仁勳今年是否再度站台；另有Model C、Model U兩款新電動車亮相。

特斯拉預計10日發表無人計程車Robotaxi，法人解讀，執行長馬斯克擬將特斯拉從電動車製造商，轉為AI服務型式，供應鏈以鏡頭及CIS感測器等最為重要。

微軟將於15日推出家用遊戲主機XBOX SeriesX／S系列三種新款式主機，搶攻歐美耶誕旺季需求。法人看好，台積電、鴻海、聯發科、和碩、鈺太等相關供應鏈有望受惠，為下半年消費性電子業績添加動能。

在科技新服務方面，OpenAI預計10月推出具有推理能力的AI新模型「Strawberry」，日前已完成新一輪融資，有助提振AI概念股買盤信心；另蘋果發10月將先於美國提供Apple Intelligence功能，可關注後續對於iPhone 16買氣影響。