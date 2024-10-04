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高盛喊買七家台廠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
高盛證券預估台灣十大ODM與品牌廠9月至11月的未來三個月營收，發現三大趨勢。 路透
高盛證券預估台灣十大ODM與品牌廠9月至11月的未來三個月營收，發現三大趨勢。 路透

高盛證券預估台灣十大ODM與品牌廠9月至11月的未來三個月營收，發現三大趨勢，即AI伺服器加速成長、新的iPhone產品周期展開、PC進入旺季，其中，緯穎（6669）9月營收有望較去年同期飆增110%，技嘉、廣達業績年增率也都將超過五成，表現飛速。

十大台廠中，高盛給予鴻海、廣達、緯穎、緯創、技嘉、華碩、奇鋐等七家廠商「買進」評等；仁寶、英業達、和碩等三家則評等「中立」。

談到這三大趨勢，高盛認為首先是AI伺服器加速成長，主因繪圖處理器（GPU）供給改善，加上輝達H系列新產品將問世。下一代AI伺服器可能在2024年底小量出貨，2025年第1季量產。

其次，蘋果供應鏈進入新的iPhone產品周期。零組件供應商之前出貨比預期早，近期成長可能趨緩；OEM廠則進入量產階段。

第三，PC進入旺季，品牌廠預估第3季營收季增率可望有兩位數。不過，由於ODM廠已在第2季出現強勁的拉貨動能，因此預期第3季季增率將比較平淡。

高盛預估，緯穎、技嘉及廣達9月營收將強勁成長，年增率估分別為110%、85%、56%，主要受惠AI伺服器快速成長及傳統伺服器復甦，加上消費電子進入旺季。鴻海、和碩受惠新iPhone的產品周期，9月及10月營收月增率也可望走強。

高盛估計，鴻海第3季營收季增率及年增率都可望達17%；9月營收可望年增4%、達6,870億元。

伺服器 營收 高盛

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