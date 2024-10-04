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就市論勢／AI、散熱、綠能 可長抱

經濟日報／ 統一投信台股團隊
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

近期台股從低點反彈幅度大，隨著季報公告期到來，市場將聚焦企業第3季財報、第4季展望及未來產業趨勢，並重新調整持股，台股短線可能呈現震盪。若美國大選選情較為膠著，股市波動可能加劇。但在經濟基本面穩健、政策及資金利多背景下，台股中長線仍為多頭。

歐洲通膨持續降溫，歐洲央行早在6月就進入降息循環。聯準會9月降息2碼後，股市反應正向。根據聯準會最新利率點陣圖，本次降息循環預估將延續至2026年。近期中國人民銀行降息、降準、降房貸利率，三支箭齊發，年底前預估將為市場注入人民幣3兆元活水，有望提振經濟。三大經濟體同步寬鬆、亞幣近期匯率升值，未來美國資金有望往新興市場流動，資金利多有利台股後市。

原油預估仍為供過於求，使油價震盪向下，有利美國通膨降溫，加上聯準會表示目前美國無經濟衰退疑慮，使市場認為未來美國經濟軟著陸機率大。依照歷史經驗，美國大選後，在政策利多帶動下，股市通常會有不錯表現。

投資建議

台股短線可能波動較大，但中長線仍偏多，若因企業財報或美國大選選情干擾，股市出現拉回，都是不錯的逢低布局時機。中國大陸政府祭出刺激經濟政策，有利原物料及中概股表現，若大陸經濟復甦，台股也有機會全面性受惠。

雖然科技股先前漲幅較大，目前股價已反應明年度營運，尚需更多利多以刺激進一步上漲動能。但以年底到明年初的行情來看，科技股仍較具表現機會，故加碼以半導體及AI類股為主。另外，長線也看好散熱、新AI應用產品及綠能等類股。

台股 美國大選 降息

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