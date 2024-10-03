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利空暫歇美股反彈 法人：颱風假消化台股部分賣壓

中央社／ 台北3日電

中東局勢升高、美國港口大罷工等利空暫時消化，美股主要指數2日小幅反彈。法人表示，台股在颱風假休市期間，已消化部分賣壓，開盤不至於重挫，但不確定因素仍在，整理機會較大。

以色列與伊朗緊張局勢升高、美國港口大罷工、美股4大指數1日收盤齊跌，利空暫歇後反彈，主要指數2日小幅收高。

道瓊工業指數上揚39.55點或0.09%，收報42196.52點。標普500指數微漲0.79點或0.01%，收在5709.54點。

以科技股為主的那斯達克指數揚升14.77點或0.08%，收在17925.13點。費城半導體指數上漲74.26點或1.48%，收5099.2點。

證交所表示，由於颱風山陀兒來襲，台北市政府宣布全體公教機關停止上班，2日、3日集中交易市場全日休市。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者表示，美股因以色列與伊朗局勢升溫及美國港口罷工出現震盪，台股開盤可能還是會受到影響，整理機會較大，但因為美股和部分亞股已反彈，顯示市場趨於冷靜，跌勢未擴大。

他進一步說，國際情勢對台股影響有限，因此有人說「颱風假救了台股」，市場這段期間已經消化部分利空消息和賣壓，台股開盤不至於出現恐慌性重挫，但由於不確定因素持續，後續仍要觀察。

展望後市，他表示，台股預估呈現區間震盪走勢，10月正逢財報旺季，台積電法說會17日登場，市場看好將釋出正面訊息，預計10月指數看漲，但11月初美國總統大選前後，股市可能會有震盪。

至於美東碼頭工人罷工，他認為，短期影響已經反映在盤面上，最終會透過協商解決，後續影響有限，仍要觀察罷工時長。

台股 罷工

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