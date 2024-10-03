美債已經跌回股災的起漲點！ 狄驤：短線高點進場會失去低成本優勢

鮑爾開金口明講，如果經濟發展與預測相同，今年FED只會再降息2碼，而不是市場預期的3碼。

此話一出算是增強了市場對經濟的信心，但對債市而言則是壞消息，目前美債已經跌回股災的起漲點。

我們之前跟大家分享過，市場的降息預期持續提升，會讓美金融環境變得寬鬆，造成美經濟好轉的機率不斷提高，所以在降息預期已經拉滿的情況下，就不宜過度追高或在高點重押美債。

因為FED有更高的機率壓低市場的降息預期，屆時我們就會看到FED開啟降息循環，美債卻不漲反跌的狀況。

當然，如果是從長期的角度出發，美債多頭的趨勢沒有改變，但問題是在短線高點進場，就會失去低成本優勢，也要面對更大的回測壓力。

像是股災時許多投資人恐慌大買美債，現在TLT卻是從高點回測3%，00679B則是回測約5%，這就是我們常常提醒大家，不要追高的重要性。

如果投資朋友本來就是以長線為目的佈局美債，自然不用擔心短線回測，但許多投資人碰到不如預期的短線回測，常常會忘記初衷，恐慌殺在低點，這是我們一定要避免的狀況。

回過頭看，美債已經經歷FOMC的利多出盡，並持續消化美經濟好轉的變化，代表跌勢愈來愈有限，未來反而是觀察逢低再進場的時機，投資朋友一定要理性看待手上的部位，才不會做出讓自己後悔的決定。

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