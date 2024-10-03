台股多頭「三訊號」亮了

台股近期多空訊息紛雜，指數呈現區間整理格局。不過，綜合法人觀點，台股中多趨勢的「三訊號」已亮燈，包括技術面中線偏多軌跡不變、籌碼面美國聯準會進入降息循環、以及基本面台股企業獲利連年成長等，台股後市展望可期。

法人指出，台股中多趨勢的「三訊號」已亮燈，主要包括：首先，中線偏多軌跡不變：雖然「短線」行情在近日美股大跌、台股「價跌量增、價漲量縮」的不利結構、及市場空單增加等不利因素下較為承壓。不過，觀察8月6日來台股觸底強彈走勢，已出現「高點續過前高」軌跡，若短線行情在半年線（21,854點）附近有守，中多趨勢則不會改變。

台股中多三訊號已亮燈 圖／經濟日報提供

其次，美國聯準會進入降息循環：市場殷殷期盼的美國聯準會降息，日前終於確定降息2碼，部分資金外溢效果有望流入台股。第三，台股企業獲利連年成長：台股企業獲利不斷成長，是吸引市場買盤不斷湧進的最大底氣。

目前市場法人對於台股企業獲利成長的共識，預計今年獲利年增率將高達27%、2025年將成長19%、2026年將增加16%，企業獲利連年雙位數成長，將是台股後市「漲」聲響起最有力的後援。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等專家表示，短期上由於地緣政治風險仍在，市場可能會出現震盪，尤其以色列與伊朗的局部衝突，是否會升級成大規模戰爭還需觀察，目前可留意原物料與黃金相關避險題材。

此外，陳奕光預估，台股近期大約於22,000點至23,000點區間震盪，其中台積電（2330）第3季法說會將於17日登場，預期會繳出單季獲利歷史新高的水準；中期來看，台股財報的基本面仍有望帶動市場止跌回升。

在資金外溢效應上，除中國大陸的「降息、降準、降房貸」三支箭，再搭配美國降息2碼，外溢效果大約40天後會傳導出來，預期將引導高達1.4兆美元資金轉進市場；台股近期籌碼上，外資延續買多賣少趨勢，加上四大基金與投信買盤積極買入，因此籌碼對於穩定台股行情。