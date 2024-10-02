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山陀兒颱風移動緩慢 台北股匯市3日再休市一天

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台北股、匯市今年第二度因颱風假連兩天休市。示意圖／ingimage
台北股、匯市今年第二度因颱風假連兩天休市。示意圖／ingimage

山陀兒颱風緩步前進，全台22縣市再放一天颱風假。據此，台北股、匯市3日再休市一天，這也是今年第二度因颱風連兩天休市。

臺灣證券交易所、櫃買中心表示，上市櫃股票、興櫃股票、認購售權證、ETF、ETN、TDR、開放式基金受益憑證、黃金現貨、債券、衍生性金融商品等均停止交易一日，當日應屆交割款券順延辦理；此外，為顧及支票存款戶資金調度可能受到颱風來襲影響，有關存款不足退票紀錄，票交所將從寬處理。

另外，原訂2日掛牌上市的康霈生技，以及原訂2日除權息的十銓、夏都、美好證、凌航、統一台灣高息動能等個股、ETF，還有原訂3日除息的世德、達爾膚、創泓科技、元大上櫃ESG高息N等，均再順延至恢復交易的交易日。

台股罕見連兩個交易日因颱風休日，有分析師指出，依近期台股上市櫃日均量推算，台股每休市一天，整體券商便短少近15億元手續費收入，財政部證交稅則少收約16億元。

颱風假

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