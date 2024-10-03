領漲強勢股 短線聚焦

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股光輝10月行情起跑。隨市場預期指數有望上攻24,000點，加上陸港股市紛紛大漲，激勵市場買盤紛紛轉進傳產績優股及利基型電子股，相關「領漲強勢股」包括：中鴻（2014）、順藥、鈊象等九檔，近周漲幅均達二位數以上，表現相當強勢，預期將成為市場買盤追捧的焦點。

台股10月行情的焦點，法人圈關注的利多因素，包括17日台積電法說會、聯準會降息後資金外溢效應、11月美國總統大選二檔候選人所提出的政見牛肉。

另外，需提防的因素則有大盤價漲量縮、外資期貨空單再次上升、地緣政治緊張等。

第一金、永豐等投顧指出，上市櫃公司將在10日前公布9月營收，在蘋果供應鏈進入備貨期、AI需求持續強勁中，法人圈預估台積電單月營收將逾2,500億元，超越財測指引，在17日召開最新季度法說會中，單季每股獲利（EPS）上看10元，全年上看41~43元區間，將是10月行情的有力靠山。

隨市場看好台股後市，加上近來各項多空因素夾雜，吸引市場買盤紛紛轉進近期股價強勢、且又具有三大法人買超力挺的「領漲強棒股」族群。

其中，川寶近周漲勢居冠、達30.9%，百和興業-KY也勁揚27.4%、皇昌則大漲25%，分別位居漲幅前三名。

至於聯亞、立碁、中鴻、順藥、訊得、鈊象等，也都上漲超過二成，表現相當亮麗搶眼。

台積電 台股

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