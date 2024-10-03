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就市論勢／AI應用、消費股 動能可期

經濟日報／ 許維哲（第一金店頭市場基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

受到颱風來襲，市場預期將放颱風假的影響，假前市場交易量能緊縮。台股經歷9月最後一天震盪急殺後，第3季台股跌幅達3.5%，下半年台股行情先蹲後跳，第4季旺季行情趁勢動起來，10月第一天股市反彈。

不過，仍宜留意金融市場變數，包括美國大選、日本國會改選、中國大陸雙率行情作多延續動能等，主要集中在政治面干擾，但並不影響台灣經濟基本面。加權指數1日收盤上漲165點，收在22,390點，漲幅0.7%，成交金額縮小為2,863億元。

受惠美國啟動預防性降息，美台企業獲利穩健，AI資本投資持續成長，創新科技需求暢旺，台股可望迎接第4季旺季行情。

8月台灣景氣燈號再亮紅燈，主要受惠AI、高效運算等應用，帶動消費電子供應鏈出口暢旺，漲幅相對落後大型股、科技權值股等，有機會在震盪中，受惠資金輪動行情挹注，表現可期。

投資建議

台灣景氣持續成長，加上科技供應鏈為AI發展與需求的重要受惠者，半導體股回檔後，仍是中長期重要標的；上半年在消費電子需求較為疲弱的情形，將隨AI PC、AI手機等AI應用端下半年持續提升，整體晶圓代工廠產能利用率將回升至八成以上。

各行各業AI資本投資需求擴大，像是AI伺服器營收挹注成長、AI封裝產能CoWoS大幅擴建、散熱產值也有機會持續成長之姿。

此外，第4季台股表現看好中小型股持續受惠，不少資訊通訊業者也加碼回台擴產，企業執行低碳轉型、自動化設備升級等，帶動投資動能；而在景氣擴張動能下，也有助人力需求、企業調薪，消費類股成長動能亦可期待。

AI 台股

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