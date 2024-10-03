特斯拉供應鏈 營運增溫

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

受惠於重要市場中國大陸加大補貼、刺激中國大陸電動車銷售，外資預期特斯拉銷售量將回溫，加上其他陸系新能源車品牌比亞迪、小鵬、蔚來等，今年9月出貨量數據亮眼，業界看好台系相關供應鏈台半（5425）、強茂、德微等營運增溫可期。

大陸在今年8月發布第二輪汽車以舊換新政策細則，汽車報廢換新補貼金額加碼一倍，一輛新能源客車補貼增至人民幣2萬元（約新台幣9萬元），中央並加大資金支持力度，以提升地方推動汽車以舊換新的能力，根據大陸新能源汽車品牌9月銷售資料，加倍補助換新能源車的政策奏效。

大陸已公布9月銷量的15家新能源汽車品牌中，有13家銷量較8月成長，銷量超過2萬輛的增至八家，有六家創單月銷售新高紀錄。銷量第一的仍是比亞迪，達41.94萬輛，年增35.97%，月增12.42%，這也是比亞迪單月銷量首次突破40萬輛，意味比亞迪可能11月提前完成362.4萬輛的年度銷售目標。

市場看好特斯拉出貨量也將開始走強，加上其他陸系新能源車，有利台系相關供應鏈台半、強茂、德微等後市業績表現。

台半近兩年規畫陸續推出40V／60V／80V／100V的MOSFET，滿足工控與車用需求，其中，60V正與晶圓代工廠合作導入新製程，100V已認證通過，預計第4季推出。

強茂在終端客戶庫存趨於健康，有庫存回補需求，公司力拚全年表現持穩，法人估，在今年基期較低，加上市場需求逐步回溫，且有多項中壓產品貢獻，強茂明年營收有機會較今年回升達雙位數成長。

德微方面，法人分析，該公司在達爾基隆廠併入後，開始對德微毛利率產生正向貢獻，後續將透過基隆廠切入閘流體產品，其在高電流與高電壓具有優異控制能力，在高階市場目前僅有少數幾家大廠供應，將是公司未來著力的重點。

強茂 新能源車

延伸閱讀

大陸車市爆出「金九」榮景 比亞迪狂賣41萬輛

影／美國洪災淹水 特斯拉泡在鹽水裡起火 1分鐘吞噬整輛車

特斯拉上海出口整車 達100萬輛

影／特斯拉駕駛酒駕自撞民族東路分隔島 酒測值1.38竟毫髮無傷

相關新聞

台股多頭「三訊號」亮了

台股近期多空訊息紛雜，指數呈現區間整理格局。不過，綜合法人觀點，台股中多趨勢的「三訊號」已亮燈，包括技術面中線偏多軌跡不...

就市論勢／AI應用、消費股 動能可期

受到颱風來襲，市場預期將放颱風假的影響，假前市場交易量能緊縮。台股經歷9月最後一天震盪急殺後，第3季台股跌幅達3.5%，下半年台股行情先蹲後跳，第4季旺季行情趁勢動起來，10月第一天股市反彈。

量價齊揚股 多頭指標

台股1日收復季線關卡，盤面追價力道明顯縮減，所幸部分題材個股仍吸引買盤進場點火，仁寶（2324）、精華等不僅帶量收高，近...

特斯拉供應鏈 營運增溫

受惠於重要市場中國大陸加大補貼、刺激中國大陸電動車銷售，外資預期特斯拉銷售量將回溫，加上其他陸系新能源車品牌比亞迪、小鵬...

汽車零組件族 踩油門

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，中國大陸也推出降息降準等利多措施，法人機構表示，以過去經驗來看，當美國進入降息循環到升...

領漲強勢股 短線聚焦

台股光輝10月行情起跑。隨市場預期指數有望上攻24,000點，加上陸港股市紛紛大漲，激勵市場買盤紛紛轉進傳產績優股及利基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。