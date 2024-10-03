特斯拉供應鏈 營運增溫

受惠於重要市場中國大陸加大補貼、刺激中國大陸電動車銷售，外資預期特斯拉銷售量將回溫，加上其他陸系新能源車品牌比亞迪、小鵬、蔚來等，今年9月出貨量數據亮眼，業界看好台系相關供應鏈台半（5425）、強茂、德微等營運增溫可期。

大陸在今年8月發布第二輪汽車以舊換新政策細則，汽車報廢換新補貼金額加碼一倍，一輛新能源客車補貼增至人民幣2萬元（約新台幣9萬元），中央並加大資金支持力度，以提升地方推動汽車以舊換新的能力，根據大陸新能源汽車品牌9月銷售資料，加倍補助換新能源車的政策奏效。

大陸已公布9月銷量的15家新能源汽車品牌中，有13家銷量較8月成長，銷量超過2萬輛的增至八家，有六家創單月銷售新高紀錄。銷量第一的仍是比亞迪，達41.94萬輛，年增35.97%，月增12.42%，這也是比亞迪單月銷量首次突破40萬輛，意味比亞迪可能11月提前完成362.4萬輛的年度銷售目標。

市場看好特斯拉出貨量也將開始走強，加上其他陸系新能源車，有利台系相關供應鏈台半、強茂、德微等後市業績表現。

台半近兩年規畫陸續推出40V／60V／80V／100V的MOSFET，滿足工控與車用需求，其中，60V正與晶圓代工廠合作導入新製程，100V已認證通過，預計第4季推出。

強茂在終端客戶庫存趨於健康，有庫存回補需求，公司力拚全年表現持穩，法人估，在今年基期較低，加上市場需求逐步回溫，且有多項中壓產品貢獻，強茂明年營收有機會較今年回升達雙位數成長。

德微方面，法人分析，該公司在達爾基隆廠併入後，開始對德微毛利率產生正向貢獻，後續將透過基隆廠切入閘流體產品，其在高電流與高電壓具有優異控制能力，在高階市場目前僅有少數幾家大廠供應，將是公司未來著力的重點。