汽車零組件族 踩油門

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，中國大陸也推出降息降準等利多措施，法人機構表示，以過去經驗來看，當美國進入降息循環到升息前，汽車銷量均有較佳的成長性，預期下半年美國整體車市銷量年增速將優於上半年，包括胡連（6279）、東陽等汽車零組件族群，營運將受惠。

國泰證期顧問處協理蔡明翰、台新投顧協理范婉瑜指出，降息有利減輕車貸支出，將嘉惠車市表現。雖美國眾議院近日些微差距表決，廢止EPA今年3月制定的車輛排放規範，但若川普當選，將取消強制推動電動車，有利特斯拉鞏固其市場地位。

另一方面，目前價格壓力使消費者趨於觀望態度，預期美國新能源車銷量平緩態勢，將在明年半年有望重回年增15%以上的表現。

此外，今年下半年全球車市仍將實現增長趨勢。其中，美國市場方面，預期增速將優於上半年，主要受益於降息、庫存位於健康水位。

歐洲市場方面，維持上半年年增速不變；中國大陸市場部分，雖然隨去年低基期結束，預估增速將較上半年略緩，但在人行宣布降準降息後，有望刺激車市表現；台灣市場則維持全年銷售45萬輛的預估數。

在新能源車方面，則預估全球年增20%，當中主要成長動力將來自中國大陸市場，因為補貼力度加大，使得未來三至五個月仍將會加速成長。

至於在其他市場方面，美國預估年增8%，歐洲的HEV市占也將持續提升。

分析師表示，預估2025年全球車市、新能源車分別年增3%、15%，其中，美國、歐盟、中國大陸分別年增3.5%、2%、2%，新能源車則分別年增12%、5%、15%，其中HEV仍為主要成長動能。

在相關汽車零組件產業中，法人看好與中國車市連結度較高的胡連，以及美國售後服務（AM）市場的東陽、帝寶、耿鼎等，除整體產業將迎需求旺季外，受益於汽車保有量增加、及State Farm擴大使用AM件帶來的需求結構性轉變。