量價齊揚股 多頭指標

台股1日收復季線關卡，盤面追價力道明顯縮減，所幸部分題材個股仍吸引買盤進場點火，仁寶（2324）、精華等不僅帶量收高，近日更獲法人買超，市場專家預期，相關標的可望在盤勢震盪中脫穎而出，扮演多頭明燈。

統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生指出，台股本波自低點上漲以來，漲點近2,000點，適逢美中科技戰升溫、中東地緣政治風險、美國非農就業數據公布在即等變數，拉回化解短線技術面過熱疑慮，待籌碼換手後，有助多頭重啟攻勢。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股1日站回10日線、季線，成交量則縮減至3,000億元以下，追價意願不足，但觀察盤面上，仍有多檔個股無懼颱風假及其他變數，呈現量價齊揚格局，短多氣勢強勁，若配合法人籌碼優勢，將有助擴增後市上漲空間。

篩選法人近五日買超500張以上、且1日成交量較前一日增加超過20%的強勢標的，包括：宏達電、迅得、皇昌、亞翔、致伸、上詮、華星光、精華、仁寶、均豪、瑞儀、視陽等12檔個股，單日漲幅更是高達2.2%至9.8%不等，表現遠遠優於大盤。

台積電法說會進入倒數計時，光通訊族群搭上矽光子題材，持續上演作夢行情，上詮、華星光股價強勢整理，隨時有創高機會。

半導體設備族群躍居盤面主流架式不變，迅得除了業外利益挹注之外，第4季出貨動能轉強，股價締造歷史新猷，均豪、亞翔同步收高。

中國大陸近期祭出刺激經濟政策，有助於提振民眾消費信心與意願，隱形眼鏡股精華隨缺工問題緩解，加上中國大陸市場降價策略奏效，下單恢復穩定，營運否極泰來。

另外一檔視陽拜亞洲市場矽水膠隱形眼鏡產業，在品牌推播及廠商陸續取證下，滲透率持續爬升，後市看俏。