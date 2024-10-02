台股開市能否止跌回升？市場名師剖析「這場法說」成焦點

展望台股後市，綜合第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等市場名師表示，短期上由於地緣政治風險仍在，市場可能會出現一定震盪，尤其以色列與伊朗的局部衝突是否會升級成大規模戰爭還需觀察，目前可留意原物料與黃金相關的避險題材。

此外，陳奕光預估，台股近期大約於22,000點至23,000點區間震盪，其中台積電（2330）第3季法說會將於17日登場，預期台積電應該會繳出單季歷史新高的水準，中期來看，台股財報的基本面仍有機會帶動市場止跌回升。

另外，在資金外溢效應上，除中國大陸射出「降息、降準、降房貸」的三支箭，再搭配美國降息2碼，外溢效果大約40天以後會傳導出來，預期將引導高達1.4兆美元的資金轉進市場；台股近期籌碼上，外資買超顯著，加上四大基金也積極買入，因此籌碼面對於穩定台股行情，也具止跌效應。

至於利空因素方面，包括日圓升值導致利差交易（Carry Trade）影響，使台股和日股間具有一定的連動性；陸股中概電子與原物料交易量大增，吸走台股科技族群的資金，以及地緣政治風險引發的資金避險效應，因此在台股交易量縮的情況下，出現短期壓力，提醒投資人仍須留意。