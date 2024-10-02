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瑞銀：今年大尺寸 LCD 供過於求1.9% 明年供不應求0.3%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
面板雙虎群創、友達。 聯合報系資料照
面板雙虎群創、友達。 聯合報系資料照

瑞銀證券在最新釋出的「全球顯示器產業」報告中指出，第3季LCD電視面板價格季減4%、IT面板則季減1%，預期第4季大尺寸面板價格仍將面臨下行壓力，對面板供應鏈抱持謹慎態度，但偏好面板驅動IC廠。

瑞銀對台股面板雙雄都給予「中立」評等，其中友達（2409）目標價為18.5元，群創（3481）為16.5元；在面板驅動IC廠中，瑞銀對聯詠（3034）（目標價596元）、義隆（2458）（160元）、南茂（8150）（55元）為「買進」評等，對頎邦（6147）（目標價65元）及譜瑞-KY（4966）（820元）都是「中立」評等。

瑞銀預估LCD電視面板價格第4季季減5%，主因是下半年電視終端需求依然低迷，且OEM廠在第2季提前拉貨的庫存並未順利去化銷售，預估到明年上半年才可能恢復成長動能。IT面板第4季價格將季減6%，降幅大於電視面板，因為更晚開始修正。

瑞銀指出，面板廠計畫第4季調降產能利用率至80%以下，但只能緩和部分價格壓力。以82%的產能利用率來推估，大尺寸LCD今年將供過於求1.9%，至明年第3季才會達到供需平衡，2025年預估出現0.3%的供不應求。

瑞銀指出，今年上半年，LCD電視出貨9,440萬台，年增1.8%。隨著LCD電視需求「正常化」，預估今年第3季出貨年減5.5%，第4季年減2.1%，2024年電視出貨量1.991億台，年減1.1%，2025年為2.024億台，年增1.7%。

在IT面板方面，瑞銀認為顯示器/筆電到第4季的短期需求有下滑壓力，主要是因為預估全球個人電腦（PC）今年出貨量只會溫和成長0.6%，明年才會成長5.7%。

整體來看，瑞銀下修對於大尺寸LCD面板的需求成長率，今年從年增4.8%下調到0.6%，2025年從年增4.1%下修到3.7%。

瑞銀 電視面板

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