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台股中多趨勢的「三個訊號」亮了！預計今年企業獲利年增將達27%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

市場近期多空紛雜，指數呈現區間整理格局。不過，綜合法人觀點，台股中多趨勢的「三訊號」已亮燈，包括技術面中線偏多運動軌跡不變、籌碼面美國聯準會進入降息循環、以及基本面台股企業獲利連年成長等，台股後市可期。

首先，中線偏多運動軌跡不變：雖然「短線」行情在近日美股大跌、台股「價跌量增、價漲量縮」的不利結構、及市場空單增加等不利因素下較為承壓。

不過，觀察8月6日來台股本波觸底強彈走勢，已出現「高點續過前高」運動軌跡，若短線行情在半年線（21,854點）附近有守，中多趨勢則不會改變。

其次，美國聯準會進入降息循環：市場殷殷期盼的美國聯準會降息，日前終於確定降息2碼，部分資金外溢效果有望流入台股。第三，台股企業獲利連年成長：台股企業獲利不斷成長，是吸引市場買盤不斷湧進的最大底氣。

目前市場法人對於台股企業獲利成長的共識，預計今年獲利年增率將高達27%、2025年將成長19%、2026年將增加16%，企業獲利連年雙位數成長，將是台股後市「漲」聲響起最有力的後援。

台股 美國聯準會 降息

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