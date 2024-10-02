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台股量縮震盪、外資空單近4萬口 留意台積電能否守月線

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
​台股示意圖。​ 聯合報系資料照
​台股示意圖。​ 聯合報系資料照

加權指數10月1日上漲165點，收在22,390點，成交量2,863億元，收復季線。籌碼面部分，三大法人賣超134億元，其中外資淨空單增加2,277口至39,479口，現貨賣超93億元，投信買超14.5億元，自營商賣超56.2億元。

永豐期貨指出，Fed主席鮑爾表示美國經濟處於穩健狀態，且失業率並沒看到惡化風險，若經濟如預期發展，Fed將繼續降息（預計剩下二次會議上各降息1碼），且強調降息2碼不應被解讀為Fed未來將同樣激進，目標是將政策利率降至更「中性」的立場。

永豐期貨分析，目前美國就業市場危機尚未解除，鮑爾依然傾向控制市場預期，為防止未來失業率進一步上升，Fed仍有更多的降息空間。台股1日開高後呈現震盪格局，成交量能降至2,800多億元左右。加權指數在23,000區間高點量縮留上影線，短線上並不是太好的消息，若指數維持3,000億元以下的量能，不排除指數回測9月4日的長黑低點，後續留意台積電（2330）是否守住月線，將是盤勢止穩關鍵。

失業率 降息

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