山陀兒颱風來襲 康霈掛牌、00939除息順延一天

山陀兒颱風來襲，台北股、匯、期市2日休市一天，根據臺灣證券交易所、櫃買中心官網資料顯示，康霈* （6919）原訂今天掛牌上市，以及十銓、夏都、美好證、凌航、統一台灣高息動能（00939）等個股、ETF原訂今天除權息，因應休市，均順延至下一交易日。

新藥研發公司康霈生技成立於2012年10月，2022年12月26日以122元登錄興櫃後，股票一路飆高，雖今年3月每股面額已由10元變更為5元，但至近期興櫃最後一個交易日仍然達到583元，漲幅驚人。康霈股東主要股東為友華生技持股約3%、厚德生醫創投不到1%，合計董監持股占四成，董監再加計親友後持股共達六成。

今年初募集成立的巨量級ETF-統一台灣高息動能（00939）目前已兩次配息，每股皆配發現金股利0.063元，分別已在8月1日、9月3日除息，兩次都完成填息，約27.6萬人受益，第三次除息原訂10月2日，每股配息0.063元。