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元大證券投資先生 APP 推新版首頁 投資體驗再提升

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

元大證券「投資先生」APP推出滿六周年，元大證券結合多年市場經驗，深入了解客戶需求與使用習慣，重新定義數位投資平台，推出全新面貌的「投資先生新版首頁」，塑造淺顯易懂的視覺表現，提升投資體驗。

投資人身處在資訊爆炸時代，無論市場老手或新手，資訊量過大反而可能造成焦慮和誤判，元大證券「投資先生」APP自2018年推出以來，秉持「史上最簡單的選股下單APP」理念，持續將直覺、流暢、簡易的要素充分體現在操作動線中。

元大證券「投資先生」APP整合理財影音及專家嚴選等相關投資資源，降低客戶過濾資訊的時間成本，近來更推出「新版首頁」，將有效向資本市場傳達出靈活性及話題性等兩大核心。

在塑造靈活性方面，元大證券根據用戶瀏覽及使用習慣，將投資人最關注的「庫存損益」放到首頁，方便投資人隨時快速掌握庫存市值及報酬、活用庫存資產，同時兼具「隱私開關」功能讓投資人能自由選擇是否開啟，使用者並能自由「調整版面」，隨心拖曳功能圖示及排序區塊。

其次，鑒於ETF已成國民投資新顯學，藉由「投資先生」APP進入「ETF專區」後，在「新版首頁」架構下，獨立呈現客戶台股ETF市值報酬，亦協助客戶整合台灣、美國、日本等國際市場ETF資訊，並提供精選ETF商品組合供客戶選擇。

不僅如此，「新版首頁」讓用戶更便於瀏覽研究報告和理財影音，還能快速掌握市場投資的發燒話題。

元大證券近年積極改變投資生態，從數位轉型的角度出發，持續精進數位投資平台，帶給投資人更優質的體驗，並為投資人提供更便捷的管道，讓投資理財這件事變得很容易，以利投資人在瞬息萬變的資本市場中穩健前行。

ETF 元大

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