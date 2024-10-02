快訊

果粉等等！蘋果10月傳還有新品發表會 5樣產品先別買

還要加碼！台電再向立院要2千億撥補 張嘉郡：把人民當提款機

明天續放颱風假？ 氣象署最新風雨預測 「19縣市」達停班課標準

颱風來襲台股休市 法人：關注中東局勢和美罷工變數

中央社／ 台北2日電

伊朗飛彈空襲以色列，美國港口大罷工，美股下挫科技股走跌，台股今天因颱風來襲休市1天，日本股市午盤下跌，香港股市大漲逾千點。法人表示，持續觀察中東局勢以及美國碼頭工人罷工等變數，留意美工人罷工對物流鏈影響。

以色列與伊朗緊張局勢升高、美國港口大罷工、加上美國9月製造業PMI指數續弱等因素衝擊，美股4大指數今天收盤齊跌。

道瓊工業指數下跌173.18點或0.41%，收42156.97點，標普500指數下挫53.73點或0.93%，收在5708.75點。

科技股為主的那斯達克指數下跌278.81點或1.53%，收在17910.36點，費城半導體指數大跌148.12點或2.86%，收5024.94點。

蘋果（Apple）跌2.92%收226.21美元，人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）跌3.8%收116.83美元，超微（AMD）收159.74美元跌2.65%，台積電美國存託憑證（ADR）收172.12美元小跌0.89%。

亞洲股市方面，日經指數今天盤中大跌超過750點，之後跌幅收斂，力守38000點之上，香港股市盤中大漲近1300點，接近午盤漲幅漸收斂，仍大漲逾千點。

颱風山陀兒來襲，全台今天停班停課，台股集中交易市場今天休市一天，台指期夜盤下跌291點收22100點。在台指期淨部位，三大法人1日淨空單增加2053口至15348口，其中外資淨空單增加2277口至39479口。

本土證券法人指出，國際股市受到中東局勢嚴峻、美國港口罷工等因素干擾，國際油價攀升，持續觀察伊朗飛彈空襲以色列、以及美國碼頭工人罷工衝擊等因素後續發展。

法人分析，美國碼頭工人罷工1天，物流鏈大約需要4到6天消化貨量，若拖長到1週，或是在中國十一長假後，預期將衝擊物流鏈導致塞港。

台股今天因颱風來襲休市1天，法人指出，外資在台指期淨空單增加至近4萬口，須留意漲多震盪修正乖離的疑慮。

罷工 美國

延伸閱讀

颱風重創芭樂稀缺難買創高價 農民憂山陀兒影響全力備戰

山陀兒颱風還在龜 合歡山、奧萬大公告延長休園

伊朗飛彈攻擊以色列 外交部籲：各方自制

伊朗射200枚飛彈報復以色列 中東大戰山雨欲來

相關新聞

山陀兒被迫休市…不然恐見台、港股「黃金再次交叉」？恆生指數盤中狂飆逾1200點！

要不是山陀兒讓今天台北休市，不然我們很可能就要見證「黃金再次交叉」。

寶綠特資源申請第一上市案 證交所審議委員會通過

臺灣證券交易所有價證券上市審議委員會審議通過寶綠特資源再生工程初次申請股票第一上市案。

力銘科技等四家公司10月假證交所舉辦法說會

力銘科技（3593）、元楨（1725）、味王（1203）及南染（1410）等四家公司10月假臺灣證券交易所場地舉辦法人說...

31家上市公司過去一年實施庫藏股

臺灣證券交易所表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊品質，將按季發布最近一年上市公司執行買回庫藏股情形，投資...

台股內資挺 10月開門紅…力抗外資指數重返季線

陸股進入十一長假休市，因之前大陸強力救市措施而造成外資資金轉進陸股的效應減緩，台股昨（1）日開高收高，在八大公股及壽險資...

颱風來襲 股匯休市

山陀兒颱風來襲，全台22縣市均宣布今（2）日停班停課，據此，台北股、匯市也休市一天，原應於今天交割款券順延辦理一天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。