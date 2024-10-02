颱風來襲台股休市 法人：關注中東局勢和美罷工變數

伊朗飛彈空襲以色列，美國港口大罷工，美股下挫科技股走跌，台股今天因颱風來襲休市1天，日本股市午盤下跌，香港股市大漲逾千點。法人表示，持續觀察中東局勢以及美國碼頭工人罷工等變數，留意美工人罷工對物流鏈影響。

以色列與伊朗緊張局勢升高、美國港口大罷工、加上美國9月製造業PMI指數續弱等因素衝擊，美股4大指數今天收盤齊跌。

道瓊工業指數下跌173.18點或0.41%，收42156.97點，標普500指數下挫53.73點或0.93%，收在5708.75點。

科技股為主的那斯達克指數下跌278.81點或1.53%，收在17910.36點，費城半導體指數大跌148.12點或2.86%，收5024.94點。

蘋果（Apple）跌2.92%收226.21美元，人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）跌3.8%收116.83美元，超微（AMD）收159.74美元跌2.65%，台積電美國存託憑證（ADR）收172.12美元小跌0.89%。

亞洲股市方面，日經指數今天盤中大跌超過750點，之後跌幅收斂，力守38000點之上，香港股市盤中大漲近1300點，接近午盤漲幅漸收斂，仍大漲逾千點。

颱風山陀兒來襲，全台今天停班停課，台股集中交易市場今天休市一天，台指期夜盤下跌291點收22100點。在台指期淨部位，三大法人1日淨空單增加2053口至15348口，其中外資淨空單增加2277口至39479口。

本土證券法人指出，國際股市受到中東局勢嚴峻、美國港口罷工等因素干擾，國際油價攀升，持續觀察伊朗飛彈空襲以色列、以及美國碼頭工人罷工衝擊等因素後續發展。

法人分析，美國碼頭工人罷工1天，物流鏈大約需要4到6天消化貨量，若拖長到1週，或是在中國十一長假後，預期將衝擊物流鏈導致塞港。

台股今天因颱風來襲休市1天，法人指出，外資在台指期淨空單增加至近4萬口，須留意漲多震盪修正乖離的疑慮。