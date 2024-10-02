山陀兒被迫休市…不然恐見台、港股「黃金再次交叉」？恆生指數盤中狂飆逾1200點！

要不是山陀兒讓今天台北休市，不然我們很可能就要見證「黃金再次交叉」。

短期可能會受到市場和股民的意識形態或主觀愛好影響，但長期還是要看企業的賺錢能力。

港股前段時間一直跌，可是好多公司的獲利能力、分紅能力依舊都在。

財富是認知的變現。

我不知道當時有多少人願意靜下心，少看網紅和新聞煽動仇恨，多看財報、研報研究客觀事實。

還是那句話：我真的不建議那些過去從來沒有研究過A股港股的散戶，因為這波反彈就隨興地跳進來，該做的功課不可少。

恒生17000的時候你不敢買，表示認知沒有到位，憑什麼22000的時候就有認知買了？

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