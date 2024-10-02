寶綠特資源申請第一上市案 證交所審議委員會通過
臺灣證券交易所有價證券上市審議委員會審議通過寶綠特資源再生工程初次申請股票第一上市案。
臺灣證券交易所於2024年10月1日召開第827次「有價證券上市審議委員會」，審議寶綠特資源再生工程股份有限公司初次申請股票第一上市案，審議結果─通過，尚須提報臺灣證券交易所董事會核議。
寶綠特-KY（6887）負責人：歐晢文，申請上市資本額6億5,199萬5千元。主要業務為再生聚酯生產設備、再生聚酯粒、聚酯纖維；市場結構為內銷12.82%、外銷87.18%；董事8席持股占74.97%。
稅前純益為：2021年2億8,251萬6千元、2022年2億783萬8千元、2023年6億71萬1千元、2024年上半年1億8,222萬8千元；每股稅後盈餘為：2021年3.71元、2022年3.54元、2023年7.02元、2024上半年1.97元。
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