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31家上市公司過去一年實施庫藏股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊品質，將按季發布最近一年上市公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「投資專區」→「庫藏股資訊專區」項下的「庫藏股統計彙總表」（https://mops.twse.com.tw/mops/web/t35sc09 ）查詢相關資訊。

證交所表示，自2023年10月1日起至2024年9月30日止上市公司執行買回庫藏股計有35件(31家公司)，已期限屆滿或執行完畢或終止執行的數計有25件。這段期間買回庫藏股執行率達100%者計有14件；買回庫藏股執行率低於50%者計有3件。

證交所表示，上市公司得考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，以提升投資人信心。

上市公司 庫藏股

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