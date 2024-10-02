台股9月收黑，投資人仍不斷湧入資本市場。臺灣證券交易所統計，9月台股總開戶人數持續成長至1,309.89萬人，續為歷史新高，單月增加4.79萬人，其中年輕世代的30歲以下族群單月增加3.07萬人，占單月新增人數六成四，代表台股投資人結構愈來愈年輕。

值得留意的是，台股ETF投資熱潮一直以來是台股開戶數增加、投信法人買超台股重要資金動能，但據集保戶股權分散最新統計資料顯示，台股ETF受益人數在上周終止連30周創高，單周減3.8萬人，降至980.4萬人。

此外，海外ETF受益人數單周也減少2.2萬人、約2%，可能是部分投資人逢高調節持股，尋求獲利落袋為安。預料後續ETF受益人增減，將是觀察台股開戶數的重要指標之一。

證交所統計，0~19歲、20~30歲、31~40歲、41~50歲．51~60歲及61歲以上等六個年齡層，9月淨開戶數全面增加，分別增加1.16萬、1.91萬、8,168、5,559、2,870、51人，分別成長至55.73萬、167.88萬、214.63萬、252.38萬、229.92萬、380.35萬人。法人戶方面，9月亦增加541人，成長至9.87萬人。

以年齡層來看9月新開戶數，仍以年輕族群為開戶主力年齡層，20~30歲以下9月淨增1.91萬人最多，0~19歲增加1.16萬人，超越31~40歲的8,168人，顯示父母為20歲以下子女從小打理投資理財的意願大增。