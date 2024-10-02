台股開戶數再創高

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台股9月收黑，投資人仍不斷湧入資本市場。臺灣證券交易所統計，9月台股總開戶人數持續成長至1,309.89萬人，續為歷史新高，單月增加4.79萬人，其中年輕世代的30歲以下族群單月增加3.07萬人，占單月新增人數六成四，代表台股投資人結構愈來愈年輕。

值得留意的是，台股ETF投資熱潮一直以來是台股開戶數增加、投信法人買超台股重要資金動能，但據集保戶股權分散最新統計資料顯示，台股ETF受益人數在上周終止連30周創高，單周減3.8萬人，降至980.4萬人。

此外，海外ETF受益人數單周也減少2.2萬人、約2%，可能是部分投資人逢高調節持股，尋求獲利落袋為安。預料後續ETF受益人增減，將是觀察台股開戶數的重要指標之一。

證交所統計，0~19歲、20~30歲、31~40歲、41~50歲．51~60歲及61歲以上等六個年齡層，9月淨開戶數全面增加，分別增加1.16萬、1.91萬、8,168、5,559、2,870、51人，分別成長至55.73萬、167.88萬、214.63萬、252.38萬、229.92萬、380.35萬人。法人戶方面，9月亦增加541人，成長至9.87萬人。

以年齡層來看9月新開戶數，仍以年輕族群為開戶主力年齡層，20~30歲以下9月淨增1.91萬人最多，0~19歲增加1.16萬人，超越31~40歲的8,168人，顯示父母為20歲以下子女從小打理投資理財的意願大增。

台股

延伸閱讀

山陀兒颱風來了 證交所宣布台股10/2休市1天

山陀兒颱風來襲 台股10/2休市一天

台股重回季線 短線整理關注台積電法說會

台股上漲165點 三大法人賣超134億元

相關新聞

台股內資挺10月開門紅 力抗外資指數重返季線

陸股進入十一長假休市，因之前大陸強力救市措施而造成外資資金轉進陸股的效應減緩，台股昨（1）日開高收高，在八大公股及壽險資...

颱風來襲 股匯休市

山陀兒颱風來襲，全台22縣市均宣布今（2）日停班停課，據此，台北股、匯市也休市一天，原應於今天交割款券順延辦理一天。

台股開戶數再創高

台股9月收黑，投資人仍不斷湧入資本市場。臺灣證券交易所統計，9月台股總開戶人數持續成長至1,309.89萬人，續為歷史新...

當沖降稅延長三年 金管會、財部有共識

立法院財委會近期將審證交稅條例，金管會與財政部已經達成共識，建議維持行政院當沖降稅延長三年、至2027年版本。金管會原先...

山陀兒颱風來了 證交所宣布台股10/2休市1天

山陀兒颱風來襲，台北市宣布2日停班停課，證交所表示，由於台北市政府宣布全體公教機關停止上班，因此，10月2日集中交易市場...

台灣最大 ESG 投資論壇登場 凱基證券聚焦環境經濟永續雙贏

凱基證券、IR Trust及中華獨立董事協會主辦，一年一度台灣最大規模的ESG(永續經營)投資論壇於10月1日登場，邀請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。