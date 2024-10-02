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台股內資挺 10月開門紅…力抗外資指數重返季線

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

陸股進入十一長假休市，因之前大陸強力救市措施而造成外資資金轉進陸股的效應減緩，台股昨（1）日開高收高，在八大公股及壽險資金等內資齊力買進下，大盤終場上漲165點、收22,390點，重返季線，10月開門紅。

展望後市，四大券商投顧董總看好，在台積電（2330）法說將登場等效應中，指數有望上看23,500~24,000點。

大陸近期陸續宣布一系列重振經濟跟刺激房地產措施，許多外資急忙補建部位，調節台、韓等亞股，衝擊9月30日台股大跌598點。隨陸股進入十一長假休市，台股外資賣壓頓減，昨天賣超金額縮減為93億元，此外，投信買超14.5億元，自營商賣超56.2億元。三大法人合計賣超台股134.7億元。

台股1日觀盤重點與後市展望
台股1日觀盤重點與後市展望

八大公股行庫則持續進場加持，買超15.2億元；五大壽險金控更是大舉加碼，買超115.9億元，加上市場主力大戶也進場點火，在內資力抗外資賣壓下，指數上漲165點，收22,390點，唯美中不足的是量能縮至2,863億元。

昨日盤面上，台積電領軍強彈、權值股紛紛上漲，市場多頭信心回流，19大類股中，航運類股指數大漲1.2%最強勢，電子、食品也都漲逾1%；族群中，半導體、AI攜手大漲，漲幅均為1.3%。

展望10月後市，綜合第一金投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理呂仁傑、統一投顧董事長黎方國等四大董總認為，在基本面、資金面等加持下，指數有機會上攻23,500~24,000點區間。

在基本面上，上市櫃公司將陸續公布9月營收，整體營收有望繳出4兆元好成績，加上台積電將在17日召開法說會，外界預期第4季展望正面，將是10月行情有力靠山。資金面上，聯準會降息、中國人行降準降息後，預期將帶動新一波國際資金流入。

四大董總認為，台股10月行情有機會重返23,500點。其中，陳奕光最為樂觀，預估指數區間在23,500~24,000點，黎方國則是23,500~23,800點。

台積電 台股

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