快訊

氣象署最新風雨預測 今晚「15縣市」颱風假達標

仍龜速前進…山陀兒最新路徑曝！ 氣象署：以較弱的中颱或輕颱登陸西南部

飛彈攻擊以色列！伊朗稱已極大自制 若以再報復則將更強烈回應

校園金融講座 回響熱

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

證交所前進校園，近日到宜蘭大學辦理今年度首場金融教育系列校園講座，協助年輕族群建立投資紀律，並加強風險意識，會場學生踴躍參與，參與人數達200人，現場氣氛熱絡。

針對近年來投資人開戶年輕化，證交所為落實金管會強化年輕人投資教育，於2021年上學期開始與各大專院校合辦系列校園講座，從北至南已辦理12場次，每場次均達百人以上出席人數。

證交所總經理李愛玲致詞時指出，隨人生不同階段，投資會是學子們未來面臨重要議題之一，故期勉學子於在學期間要學習相關領域知識，如證交所提供宅在家學習網及推出系列學習課程，可供學子建立基礎金融知識。

另投資跟投機不同，投資需要投資人瞭解商品特性及風險，衡酌自身能力狀況再進行投資。

講座中，由證交所市場推廣部經理卓碧華經理就「臺灣資本市場與 ESG 永續發展」議題為學生解惑，說明證交所提供投資人投資資訊管道、證交所在自身永續發展進程及持續增進上市公司永續資訊揭露廣度與品質的努力。

證交所

延伸閱讀

山陀兒颱風來了 證交所宣布台股10/2休市1天

山陀兒直撲台灣…打亂投資人股票交割時程 看5類樣態別違約

證交所：台股拚全球市值十強 創新板五年內衝100家

永續專區改版 三面進擊

相關新聞

台股內資挺 10月開門紅…力抗外資指數重返季線

陸股進入十一長假休市，因之前大陸強力救市措施而造成外資資金轉進陸股的效應減緩，台股昨（1）日開高收高，在八大公股及壽險資...

當沖降稅延長三年 金管會、財部有共識

立法院財委會近期將審證交稅條例，金管會與財政部已經達成共識，建議維持行政院當沖降稅延長三年、至2027年版本。金管會原先...

半導體設備材料股 吸睛

台股昨（1）日受惠外資賣壓縮減，收復季線關卡，盤面題材股各自表態，其中，隨台積電（2330）法說倒數計時，迅得、家登等半...

工業電價調漲 重電鏈後市俏

國內工業電價在經濟部召開電價費率審議會後拍板定案，10月中旬起平均調漲12.5%，雖可能影響科技股獲利，不過法人機構認為...

颱風來襲 股匯休市

山陀兒颱風來襲，全台22縣市均宣布今（2）日停班停課，據此，台北股、匯市也休市一天，原應於今天交割款券順延辦理一天。

台股開戶數再創高

台股9月收黑，投資人仍不斷湧入資本市場。臺灣證券交易所統計，9月台股總開戶人數持續成長至1,309.89萬人，續為歷史新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。