校園金融講座 回響熱

證交所前進校園，近日到宜蘭大學辦理今年度首場金融教育系列校園講座，協助年輕族群建立投資紀律，並加強風險意識，會場學生踴躍參與，參與人數達200人，現場氣氛熱絡。

針對近年來投資人開戶年輕化，證交所為落實金管會強化年輕人投資教育，於2021年上學期開始與各大專院校合辦系列校園講座，從北至南已辦理12場次，每場次均達百人以上出席人數。

證交所總經理李愛玲致詞時指出，隨人生不同階段，投資會是學子們未來面臨重要議題之一，故期勉學子於在學期間要學習相關領域知識，如證交所提供宅在家學習網及推出系列學習課程，可供學子建立基礎金融知識。

另投資跟投機不同，投資需要投資人瞭解商品特性及風險，衡酌自身能力狀況再進行投資。

講座中，由證交所市場推廣部經理卓碧華經理就「臺灣資本市場與 ESG 永續發展」議題為學生解惑，說明證交所提供投資人投資資訊管道、證交所在自身永續發展進程及持續增進上市公司永續資訊揭露廣度與品質的努力。