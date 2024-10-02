上市法說 四家接力秀

臺灣證券交易所公布，10月將有力銘（3593）、元禎、味王、南染等四家上市公司借用證交所場地自行辦理法人說明會。統計今年至目前為止，國內上市公司（未含創新板）累計辦理逾1,922場法說會。

電子零組件股力銘為光寶科轉投資的塑膠射出成型零組件廠，因跨入AI機器人高精密塑膠成型件，7月間股價強勢演出後，近期出現拉回整理。

化工股元禎近年搭上台積電新廠利多題材，其為石化廠專業代理商，專營工業用化學品、溶劑、塑膠原料、油品等之經銷貿易業務，分別在台北、台中、高雄、上海及廣州設立營運據點；並在台北、台中、高雄設立分裝設備、儲存槽及大型發貨倉庫；此外，在中國昆山及廣州亦設置境外倉儲。

味王則是逢第3季餐飲旺季，又有節慶題材，第3季營運表現受到市場期待，有望在法說會對外進一步說明。南染原為染整廠，隨產業環境改變，2022年董事會已決議退出染整業，轉型不動產租賃。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，已規範本國上市公司每年應至少在境內自辦或受邀參加一次法說會。

法說會是上市公司對外溝通的管道之一，除了適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

證交所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法說會，亦鼓勵受邀參加法說會的公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳的中英文簡報檔中詳實說明會議簡報的相關財務業務資訊，提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。