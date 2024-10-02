當沖降稅延長三年 金管會、財部有共識

立法院財委會近期將審證交稅條例，金管會與財政部已經達成共識，建議維持行政院當沖降稅延長三年、至2027年版本。金管會原先提出的版本建議是延長五年，主委彭金隆也證實原先是五年版本，但尊重財政部的職權，配合財政部決定。

不光金管會原先建議提出延長五年版本，藍營立委也提出延長五年，但金管會再與財政部達成共識後，根據金管會提交給財委會報告，建議維持行政院當沖降稅延長三年版本，未來試延長情形再檢討。

金管會認為，延長調降當沖證交稅，有助提升市場流動性、縮小證券買賣價差等，對證券市場屬於正向循環、發揮乘數效果、深化資本市場效能、帶動國內經濟發展，但考量證券市場容易受到國際政治以及經濟情勢變動影響，建議保留機動調整彈性，維持延長三年版本。根據金管會數據，從2017年4月28日到2024年8月底，實施當沖降稅以來，市場日均成交值成長199％。

金管會認為當沖降稅對資本市場有三大影響。第一，促進證券市場活絡，提升市場流動性、縮小證券買賣價差，因當沖交易基於頻繁交易賺取微小價差，可以扮演流動提供者角色。第二，帶動資本市場發展以及政府證交稅收入增加，金管會認為，當股市量能表現好，使掛牌公司享有較高本益比以及股價淨值比，降低企業籌資成本，提升企業競爭力以及吸引優良企業持續注入，等同啟動正向循環，帶動政府證交稅收入增加。

第三，景氣低迷、股票量能不足，當沖可以避免流動性風險，在景氣復甦期間則可提供價差，維持市場動能。