中信證券主辦「晟銘電四」可轉債競拍 10月1日開始投標

中國信託綜合證券主辦晟銘電（3013）發行之三年期有擔保可轉換公司債「晟銘電四」（債券代號30134），採競價拍賣方式承銷，1日開始投標，競拍底標價為101元，投標期間為10月1日至10月3日共三個營業日，預計10月7日開標、10月17日於櫃買中心掛牌。

「晟銘電四」有擔保可轉換公司債，共發行5,000張面額新臺幣10萬元之債券，發行總面額為新臺幣5億元，扣除依法承銷團保留自行認購750張，餘4,250張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102.1%，轉換價格為144.5元，每人最高得標張數合計不超過425張。

晟銘電1976年成立，2006年於臺北市內湖設立科技企業總部，主要銷售電腦機殼、伺服器機殼及行動裝置零組件，伺服器營收占整體營收逾九成，晟銘電生產據點分布於臺灣及中國大陸，主要製造基地位在中國大陸東莞與寧波，臺灣中壢廠今年也正式投產。本次籌資目的為轉投資泰國子公司及償還銀行借款。透過轉投資泰國子公司興建東南亞生產基地，主要生產高階伺服器機殼等產品，預估今年第4季進廠安裝產線設備並試產，明年正式開出產能。

資策會產業情報研究所（MIC）今年1月指出，2022年至2027年全球人工智慧（Artificial Intelligence, AI）伺服器出貨量年複合成長率（CAGR）為24.7%，AI熱潮持續帶動全球伺服器需求，隨著輝達即將推出Blackwell架構的GB200 AI晶片，系統廠將以整機櫃的方式出貨，晟銘電今年積極開發整機櫃產品，並在COMPUTEX展出搶攻商機。受惠AI市場需求大增，帶動基本面揚升，股價頻創新高，晟銘電截至今年8月累計合併營收為新臺幣59.02億元，年增率48.21%，展望AI伺服器機殼、機櫃需求提升，晟銘電將持續耕耘水冷機櫃，可望隨AI成長帶動公司整體業績。

中信證券看好AI產業發展，積極協助相關供應鏈籌資，除了AI液冷機櫃晟銘電、光訊號連接器的正淩（8147），專業軟板廠圓裕（6835）將接力籌資，中信證券將持續提供上市櫃公司更多元籌資管道，協助企業改善財務結構、擴展營運規模，共創產業榮景。