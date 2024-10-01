山陀兒颱風來了 證交所宣布台股10/2休市1天

山陀兒颱風來襲，台北市宣布2日停班停課，證交所表示，由於台北市政府宣布全體公教機關停止上班，因此，10月2日集中交易市場全日休市，當日應屆交割款券順延辦理。

此外，1日部分地區已因為山陀兒來襲而放颱風假，中央銀行表示，為顧及支票存款戶資金調度受到影響，有關存款不足退票紀錄，依據「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」、「支票存款戶票信狀況註記須知」與「查詢票據信用資料作業須知」規定，從寬處理。

兩項從寬處理措施，支票存款戶於10月1日、2日所發生之存款不足退票，若分別於次一個營業日，經重提付訖、清償贖回或提存備付申請註記者，一律不列紀錄（包括補票紀錄），並免收手續費。支票存款戶於原退票據重提付訖前提取備付款者，則該退票將會再列入紀錄。

支票存款戶因本次颱風遭受災害，致影響其票款清償能力者，得檢具證明文件，向辦理退票的金融業者申請核轉當地票據交換所辦理重大災害的註記，經辦妥註記者，自災害發生之日起算六個月內所發生的存款不足退票，暫不因各該退票達三張而通報為拒絕往來戶，且於該期間內辦妥重提付訖、清償贖回或提存備付之註記者，其退票紀錄不對外提供查詢。

央行表示，10月1日以後仍受颱風影響，致發生全台或部分地區停止上班情形，將繼續比照上述因應措施辦理。